Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: В России сформирован беспрецедентный по масштабам заказ на разработку ПО

Как развивалась цифровая экономика страны в 2022 г., и какие планы ставит перед собой правительство на предстоящий год? О развитии инфраструктуры связи, о ходе цифровизации новых российских регионов и переводе госструктур на «Гостех» в интервью CNews рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Достижения России в сфере ИТ признаются за рубежом»

CNews: Что вы видите ключевыми результатами работы «цифрового блока» правительства в 2022 году?

Дмитрий Чернышенко: Прошлый год стал серьезным вызовом для всех нас. Но несмотря на санкции и тектонические движения в ИТ-индустрии наша страна сумела добиться значимых результатов, а все показатели национальной цели были перевыполнены.

Достижения России в сфере информационных технологий признаются и за рубежом. В этих непростых геополитических условиях в 2022 году Всемирный банк включил Россию в десятку стран с наивысшим рейтингом цифровизации госуправления.

Если говорить о конкретных результатах, то первый из них — это беспрецедентная помощь пострадавшей от санкций ИТ-отрасли, которая является локомотивом цифровой трансформации России.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ: Количество ИТ-игроков на российском рынке и их доходы растут

2 марта 2022 года президентом был принят Указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Правительство и Минцифры России реализовали меры, включающие налоговые преференции, моратории на проверки, льготную ипотеку. Кстати, в 2022 году льготные ипотечные кредиты были выданы на сумму более 50 млрд рублей. Несколько тысяч ИТ-специалистов получили отсрочку от службы в армии.

Благодаря этим решениям растет количество ИТ-игроков на российском рынке, их доходы, ведь сейчас в России сформирован беспрецедентный по своим масштабам заказ на разработку различных программных продуктов.

«Все массовые социально значимые услуги переведены в электронный вид»

CNews: Как развивалась цифровизация государственной сферы в 2022 году?

Дмитрий Чернышенко: По поручению президента все массовые социально значимые услуги были переведены в электронный вид. На конец 2022 года в цифровом формате находилось 204 услуги, из которых 111 федерального уровня и 93 регионального.

Растет популярность и портала «Госуслуг». Запущено обновленное приложение, которое самостоятельно подстраивается под профиль пользователя и предлагает услуги в проактивном формате.

«Гостех» реализован на полностью импортозамещенных технологиях

Часть госуслуг сгруппирована по основным жизненным ситуациям в так называемые суперсервисы — к примеру, «Цифровое исполнительное производство», «Социальная поддержка онлайн», «Рождение ребенка». Число пользователей портала превысило 100 миллионов человек, а по итогам 2022 года было оказано более 200 миллионов услуг.

«Якорный проект»

CNews: Каков статус перевода федеральных и региональных информационных систем на «Гостех»?

Дмитрий Чернышенко: Единая цифровая платформа «Гостех» — это якорный проект правительства по формированию качественно нового ИТ-ландшафта для достижения цифрового суверенитета страны.

Платформа «Гостех» реализована на полностью импортозамещенных технологиях. Это гарантирует безопасность и качество предоставляемых сервисов. А благодаря использованию готовых решений значительно экономятся бюджетные средства. Уже успешно завершилась миграция государственных информационных систем четырех ведомств — Минспорта, Росимущества, ФОМС и ПФР.

«Бесшовный переход на российские решения»

CNews: Как, по вашим оценкам, необходимость в импортозамещении ПО сказалась на развитии отечественных цифровых технологий?

Дмитрий Чернышенко: В условиях санкций мы не только не снижаем темпы цифровизации, но и осуществляем бесшовный переход на российские решения.

По поручению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина при участии, подчеркиваю, лидеров ведущих промышленных компаний страны сформировано 16 отраслевых комитетов, курирующих 32 индустриальных центра компетенций, и 12 центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ: Наши производители усиливают позиции в самых сложных для импортозамещения сегментах

Почти для 80% зарубежного ПО уже есть отечественные аналоги, у более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний и высокий уровень зрелости. Разработаны отечественные операционные системы и технологически независимые СУБД, мессенджеры, антивирусное ПО и решения по кибербезопасности. Наши производители усиливают позиции в самых сложных для импортозамещения сегментах. Особенно значимо — на рынке серверного оборудования и систем хранения данных. И у многих из них мы видим высокий экспортный потенциал.

«Сверхскоростные каналы связи есть у административных центров всех российских регионов»

CNews: Как развивалась инфраструктура связи в стране в 2022 году?

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Дмитрий Чернышенко: В декабре 2022 года была достроена подводная волоконно-оптическая линия «Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Угольные Копи», протяженность трассы составила более 2 тысяч километров. Целью проекта было подключить к быстрому интернету Чукотский автономный округ. Теперь оптические сверхскоростные магистральные каналы связи есть у административных центров всех российских регионов.

Текущая мировая ситуация наглядно демонстрирует, насколько критична надежная высокоскоростная связь.

Россия занимает шестое место среди стран-лидеров по доступности интернета, сегодня практически 90% населения являются интернет-пользователями. К глобальной сети имеют доступ все социально значимые объекты, а их в стране порядка 76 тысяч. Мы продолжаем работать над устранением цифрового неравенства и подключать к интернету малочисленные населенные пункты.

CNews: Что удалось сделать в части цифровизации новых российских регионов?

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Дмитрий Чернышенко: В конце 2022 года по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в Херсонской и Запорожской областях к сети Интернет было подключено 200 социально значимых объектов, из них 175 — это школы. Сегодня жители новых регионов получают доступ к порталу «Госуслуги» и вещанию российских ТВ- и радиоканалов.

«Наладить экспорт в дружественные страны»

CNews: Какие планы ставите на 2023 год?

Дмитрий Чернышенко: Драйверами роста экономики должны стать независимость от иностранных решений, информационная защищенность данных и цифровое развитие регионов. В рамках стратегии цифровой трансформации продолжим расширять перечень и повышать качество госуслуг, усиливать эффективность и безопасность информационных систем, готовить новые квалифицированные кадры для цифровой среды, которые на данный момент в дефиците.

В 2023 году знаковым проектом для дальнейшего развития государственных ИТ-сервисов станет платформа «Гостех». До конца 2024 года переведем на нее все федеральные информационные системы, а до конца 2025 года — все региональные.

Продолжим работу по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО — всего будет реализовано более 40 проектов. Накануне нового года были подписаны дорожные карты по развитию высокотехнологичных направлений. Ставим задачу значительно повысить конкурентоспособность отечественных решений и наладить их экспорт в дружественные страны.

До конца 2024 года переведем на «Гостех» все федеральные информационные системы, а до конца 2025 года — все региональные

Будем и дальше устранять цифровое неравенство — оснащать социально значимые объекты ИТ-оборудованием, создавать инфраструктуру доступа к интернету через сети 4G в малочисленных населенных пунктах, где живет от 100 до 500 человек, строить ВОЛС в отдаленные и труднодоступные регионы, развивать спутниковые сети связи.

Еще одна важная задача — совершенствование механизмов поддержки спроса на продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности.

До конца этого года также планируем утвердить Стратегию цифровой трансформации новых регионов России.