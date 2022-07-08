МТС дарит 300 тысяч рублей на запуск облачных ИТ-проектов

МТС запустила акцию на готовые вычислительные ресурсы IaaS сегмента Gold 3.0 в облаке. Бонус в размере 300 тысяч рублей можно использовать для запуска облачных ИТ-проектов



Выгодный запуск ИТ-инфраструктуры

#CloudMTS объявила о новой акции на облачные решения для российских компаний, сообщили CNews представители МТС. Бонус в размере 300 тысяч рублей можно потратить на готовые вычислительные ресурсы IaaS сегмента Gold 3.0 в облаке.

Предложение актуально для компаний, которые планируют в ближайшее время развернуть ИТ-системы, цифровые бизнес-сервисы и облачные ИТ-проекты. Бонус можно потратить на ИТ-инфраструктуру IaaS в сегменте Gold 3.0, начиная со второго месяца использования продукта. При этом клиент в первый месяц должен оплатить его на сумму не менее 75 тысяч рублей без НДС.

В акции можно поучаствовать по 12 августа 2022 года включительно. Поданную на сайте заявку рассмотрят в течение двух дней. Договор нужно подписать и оплатить не позже 15 сентября 2022 года.

Бонус в размере 300 тысяч рублей можно использовать для запуска облачных ИТ-проектов

Принять участие в акции могут любые юридические лица, кроме государственных и образовательных учреждений. Еще одно ограничение: после разворачивания инфраструктуры ее запрещено использовать для майнинга криптовалюты.

Какие задачи решает виртуальная инфраструктура

Облачная инфраструктура повышает надежность и доступность ресурсов компании, обеспечивает непрерывную работу ИТ-систем и доступность сервиса почти на стопроцентном уровне.

Данные хранятся безопасно — с возможностью аварийного восстановления в соответствии с соглашением об уровне предоставления услуги. Сервис IaaS развернут на базе российских дата-центров уровня Tier III – в распоряжении МТС 14 ЦОД, разнесенных по территории страны. Также оператор обладает собственными магистральными каналами связи, что повышает надежность услуги.

Кроме того, инфраструктура IaaS достаточно гибкая в плане масштабируемости – мощности можно быстро добавить или напротив урезать. Русскоговорящую техподдержку клиентов обеспечивают эксперты, реализовавшие порядка 2 тысяч инфраструктурных проектов – за каждым пользователем закрепляют персонального менеджера-куратора.

Кому нужен IaaS

IaaS сегмент Gold 3.0 в облаке подойдет компаниям, которые запускают новый проект, но не планируют нести капитальные расходы. Или же тем, кто собирается масштабировать бизнес и развивать инфраструктуру, но не уверен в том, что большие сервера и оборудование действительно необходимы.

Порой бизнес быстро развивается, а с ним растет и потребность в вычислительных ресурсах – однако предугадать объем мощностей, который требуется, сложно. Бывает, что нагрузка на ИТ-инфраструктуру компании «плавающая» – то есть в разные периоды времени необходимо различное количество ресурсов.

Подойдет решение и для тех, кто хочет снизить расходы на ИТ с помощью частичной или полной миграции в облако провайдера хостинга.

Подробнее об акции на сайте.

