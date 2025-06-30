Для России подготовят экономически оправданные тарифы на 5G

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал ряд поручений профильным ведомствам по развитию отрасли связи. Следует разработать экономически оправданные тарифы на услуги 5G и проработать вопрос использования в них отечественных криптографических алгоритмов. В области борьбы с мошенничеством поручено проработать вопросы использования технологий искусственного интеллекта и создания биометрической базы голосов мошенников.

Критерии качества работы сетей связи

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам и ведомствам отраслевой стратегический сессии по вопросам развития отрасли связи. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Правительства, которая была проведена Мишустиным 26 мая 2025 г. и посвящена реализации Стратегии развития отрасли связи до 2030 г.

Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзору и Федеральной антимонпольной службе (ФАС) до 15 декабря 2025 г. предстоит сформировать перечень показателей качества услуг связи для пользователей и показателей качества функционирования сетей связи российского сегмента интернета. Данные индикаторы будут включены в перечень целых показателей развития отрасли связи.

Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и «ВЭБ.РФ» поручено проанализировать эффективность действующих мер поддержки в сегменте производства и внедрения отечественной электронной продукции, включая телекоммуникационное оборудование. По итогам этой работы будут подготовлены предложения по совершенствованию существующей системы поддержки для увеличения доли отечественной электронной продукции на российском рынке.

Размещение сооружений связи вдоль дорог и линий электропередачи

Минцифры до 3 ноября 2025 г. поручено совместно с уполномоченными федеральными органами власти и организациями проработать возможность размещения линий и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог. При этом обговаривается, что это не должно привести к существенному удорожанию и увеличению сроков строительства автомагистралей. Также следует проработать возможность учета необходимости размещения таких объектов при проектировании, реконструкции и модернизации автомобильных и железнодорожных дорог.

Минцифры, Минэнерго и ФАС до 17 ноября 2025 г. вместе с операторами связи и сетями организациями должны провести работу, касающиеся донастройки нормативного регулирования в сфере размещения сетей электросвязи на опорах линий электропередач. Речь идет, в том числе, о регламентации стандартов размещения сетей на таких объектах, об определении справедливой платы за размещение, а также установлении специальных условий размещения в малочисленных населенных пунктах.

Экономически обоснованные тарифы и отечественная криптография в сетях 5G

Минцифры и Минпромторгу к 1 сентября 2025 г. следует проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей связи 5G.

К этой же дате Минцифры и ФАС, вместе с операторами связи, должны провести оценку уровня экономически обоснованных тарифов на услуг связи в сетях стандарта 5G при использовании диапазонов частот 3,4-3,8 ГГц и 4,8-4,499 ГГц и потенциального спроса различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи.

Основным диапазоном в мире для запуска сетей 5G является 3,4-3,8 ГГц («золотой диапазон»). Однако в России против его использования для 5G выступают силовые структуры. В 2023 г., в рамках принятой Стратегии развития отрасли связи, было решено отказаться от использования данного диапазона в пользу диапазона 4,4-4,99 ГГц.

В текущем году планируется провести аукционы на выделении частот в данном диапазоне. Однако операторы не в восторге от этих частот и сам министр цифрового развития Максут Шадаев прогнозировал низкий интерес операторов к этому диапазону.

В то же время недавно Шадаев заявлял, что дискуссии об использовании «золотого диапазона» возобновляются. Что касается применения отечественной криптографии в сетях 5G, то соответствующий план был разработан еще в 2019 г. в рамках Концепции строительства сетей 5G.

Искусственный интеллект и биометрия для борьбы с мошенничеством

Минцифры, Министерство внутренних дел (МВД) и Роскомнадзору вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями поручено в срок до 1 апреля 2026 г. выработать единый системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от операторов связи в целях оперативного принятия мер, направленных на защиту клиентов, при выявлении признаков мошеннических действий.

Также необходимо оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта (ИИ) для блокировки телефонных вызовов мошенников. Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников.

Ранее в России был принят закон о противодействию мошенничеству в сфере ИКТ. Он предполагает созданию Минцифры государственной информационной системы (ГИС) в данной сфере, которая будет хранить информацию о лицах, совершивших преступления с использования сетей связи общего пользования, и информацию о используемых ими абонентских номеров. Первоначально планировалось, что ГИС также будет хранить векторы единой биометрической системы, полученные в результате записи голоса мошенников, но затем от этой идеи отказались.

Доступ в интернет в многоквратирных домах и перенос номера между регионами

Кроме того, Минцифры получило еще несколько поручений, которые следует исполнить в срок до 3 ноября 2025 г. Во-первых, ведомству поручено оценить возможность подключения не менее трех операторов связи при строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных домов. Закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома был принят в 2024 г. Но ответственность за невыполнение соответствующих требований еще не установлено - законопроект о введении штрафов для управляющих компаний недавно был внесен в Госдуму.

Во-вторых, следует проработать вопрос оптимизации процедуры перенесения абонентских номеров между операторами связи (MNP). Процедура MNP была введена в России в 2013 г., но она действует только внутри одного региона. Ранее Минцифры разработало проект постановления, разрешающего межрегиональный перенос номера. В-третьих, необходимо проработать вопрос предоставления операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков.