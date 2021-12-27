«Яндекс.дзен» подвел итоги года

Руководители «Яндекс.дзена» поделились итогами за год и рассказали, как блог-платформа будет развиваться в 2022 г.

Ежедневно «Дзеном» пользуются почти 22 млн человек, а количество активных блогеров в 2021 г. составило 50 тыс. Среди них уже большинство блогеров уже опробовали ролики и посты – новые форматы, которые Дзен запустил в этом году. Чтобы поддержать креаторов в этих форматах, в этом году «Дзен» запустил программы поддержки. Всего за полгода блогеры заработали в них 150 млн руб.

В 2021 г. «Дзен» выплатил создателям контента 2 млрд руб. В 2022 г. эта сумма удвоится – до 4 млрд руб. Большая часть этих средств пойдет блогерам и медиа, которые активно работают со своими подписчиками. В декабре 2021 г. блогеры уже начали зарабатывать на дочитываниях статей и просмотрах видео от подписчиков.

Контент из подписок нравится пользователям: люди в три раза чаще лайкают карточки из подписок и на 30% чаще на них переходят. За последний год подписок в «Дзене» стало в два раза больше.

Весь 2021 г. в «Дзене» активно рос формат видео. Количество создаваемых видео выросло в пять раз, а пользователи теперь тратят на видео в полтора раза больше времени, чем на статьи. Время, которое пользователи ежедневно проводят за просмотром видео в «Дзене», составляет уже 300 млн минут – и больше 50 млн минут люди тратят на просмотр коротких роликов.

Большинство пользователей «Дзена» читают и смотрят материалы от блогеров и медиа в приложении «Яндекс». В 2022 г. оно станет для блогеров основной площадкой для создания контента, особенно в коротких форматах роликов и постов.

Еще одно изменение в «Дзене» коснулось правил модерации контента. Пользователи, которые подписались на канал блогера, увидят в ленте контент, который раньше не рекомендовался – например, материалы с яркой эмоциональной окраской. А блогеры, которые пишут и снимают локальный контент, смогут выйти на аудиторию всей страны.

«Дзен» также составил рейтинг самых быстрорастущих блогеров и популярных креаторов в коротких видео. Среди самых успешных блогеров в роликах – паркурщик Кирилл Колесников, автоблогер Настя Туман и тренер по акробатике Роман Дорохин. Их видео собрали больше всего просмотров в «Дзене».

Среди самых быстрорастущих блогеров – ландшафтный и интерьерный дизайнер Шебби-Шик, а также кулинарные блогеры Sadfman и Евгения Полевская. За последний год они увеличили количество своих подписчиков в несколько раз.

А в топе по просмотрам в «Дзене» в 2021 г. – ролик от Sadfman с приготовлениями к празднику, видео о красоте и силе от Travelmaniac, а также история о том, как не сдаваться, от Андрея Шмонова.