Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

«ТерраЛинк» и «Диасофт» подписали меморандум о партнерстве

Российский ИТ-интегратор решений для бизнеса «ТерраЛинк» и компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИT-решений для всех отраслей экономики, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий с целью совместного развития цифровых сервисов и внедрения новых технологий и платформ экосистемы Digital Q на российских предприятиях, а также реализации проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«"ТерраЛинк" – один из ведущих поставщиков ИТ-решений для промышленности на российском рынке. В настоящее время мы реализуем несколько крупных проектов в сфере компонуемой архитектуры для промышленных предприятий и разрабатываем собственные решения для цифровизации бизнес-процессов. Уверены, что сотрудничество с «Диасофт» позволит нам развить новые компетенции, а также существенно повысить уровень предлагаемых услуг по цифровой трансформации и автоматизации клиентского бизнеса», – сказал директор дирекции ERP-решений «ТерраЛинк» Максим Бутов.

«Синергия компетенций "Диасофт" с "ТерраЛинк" позволит предоставить нашу экосистему low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q большему количеству российских предприятий и решить их задачи импортозамещения и модернизации ИT-решений», – сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

В Татарстане создадут импортонезависимую облачную инфраструктуру для госсервисов и бизнеса

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Российский рынок ОС, СУБД и прочего инфраструктурного ПО вырос и приблизился к показателям 2021 года

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще