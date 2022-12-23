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ВТБ создал мобильное приложение для инкассации

Новое решение по инкассации и кассовым операциям для крупных компаний представил банк ВТБ. Приложение на базе Android предназначено для работы кассиров с заявками на выдачу, размен и сдачу наличных.

Сервис для кассиров

Android-приложение от ВТБ призвано облегчить кассирам выполнение привычных операций. Сотрудники в точках продаж (кассиры) получат доступ через смартфон к основным документам инкассации в электронном виде:


  • «Заявка на выдачу наличных денег»
  • «Заявка на сдачу наличных»
  • «Заявка на доставку размена»


Новый сервис значительно упрощает операционные процессы организации по сдаче и подкреплению наличными и разменом. Благодаря новому решению, уведомить банк о необходимости инкассации можно прямо со смартфона. В приложении организован удобный запрос на регистрацию кассиров, можно подписывать заявки электронной подписью, в режиме онлайн отслеживать статусы их обработки и рассмотрения. Кроме того, в случае необходимости можно инициировать процедуру отзыва электронной заявки, уже отправленной на рассмотрение в банк. Специалисты банка ВТБ разработали интуитивно понятный интерфейс, чтобы кассиры быстро освоились и ориентировались в приложении.

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Новый сервис значительно упрощает операционные процессы организации

Представители банка отметили, что электронный документооборот идет по защищенным каналам связи.

Как рассказал руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Александр Боциев, банк оптимизировал и значительно упростил клиентский путь, переведя взаимодействие в цифровое поле. «Таким образом, мы предложили нашим клиентам улучшенный сервис и существенно сократили операционные расходы всех участников процесса, что полностью согласуется с принципами принятой в банке ESG-стратегии», – отметил Боциев.

Особенность мобильного приложения ВТБ заключается в возможности его использования не только при наличии собственной инкассаторской службы, но и при привлечении стороннего перевозчика.

ВТБ активно разрабатывает цифровые решения для крупных корпоративных клиентов. Банк совместно с Почтой России реализовал возможность оплаты доставки посылок через Систему быстрых платежей. Ранее ВТБ и «Ростелеком» провели успешную транзакцию через «Сервис-бюро СПФС», которое позволяет компании обмениваться со своими контрагентами финансовыми документами и совершать платежи без прямого подключения к Системе передачи финансовых сообщений Банка России Токен: Pb3XmBtzsx4HzghMJhTZyi81kZXpo57AfKb6yiNРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

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