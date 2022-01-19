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ВТБ и «Ростелеком» тестируют новый сервис по передаче финансовых сообщений

ВТБ первым среди российских банков начал тестировать новый продукт «Сервис-бюро СПФС», который нацелен на обмен финансовыми документами с пользователями Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) без прямого подключения к ней. Первым клиентом, который опробовал данный продукт, стал «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Благодаря внедренному цифровому процессу компаниям больше не нужно интегрировать свою систему с Банком России и самостоятельно проходить специальную регистрацию. Услуга оказывается непосредственно в системе дистанционного банковского обслуживания без дополнительных расходов на интеграцию сервиса.

Сам процесс работы «Сервис-бюро СПФС» выглядит следующим образом: клиент формирует финансовый документ в системе «ВТБ бизнес-онлайн», подписывает и направляет в банк. ВТБ получает документ и направляет эти платежи получателю (участнику системы) на исполнение по каналу СПФС. Клиенты сервис-бюро идентифицируются как обычные пользователи СПФС, поэтому порядок отправки, получения и обработки их финансовых сообщений точно такой же, как у прямого участника.

«ВТБ одним из первых подключился к СПФС, а сегодня мы стали первым российским банком, предоставляющим услугу «Сервис-бюро СПФС». Этот сервис предлагает компаниям новый способ передачи документов в банк – направление инструкций по работе со счетами в разных банках через один канал – и позволит усовершенствовать операционные процессы. Развитие подобных сервисов – очередной шаг платежного рынка к единым каналам и форматам, что в перспективе окажет положительное влияние на всех его участников», – отметила Наталья Диркс, член правления ВТБ.

СПФС существует с 2014 г. Ее цель — обеспечить гарантированное и бесперебойное оказание услуг по передаче финансовых сообщений между участниками, а также снизить риски, влияющие на безопасность и конфиденциальность услуг по передаче финансовых сообщений.

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