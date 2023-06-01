Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций

Компания «Синимекс» совместно с командой ВТБ разработала и внедрила современную платформу обработки финансовых транзакций (ПОФТ) на базе стека открытых технологий.

ПОФТ обеспечивает обмен электронными сообщениями в рамках платежной системы ВТБ, а также обмен с платежными системами банков партнеров как через публичные системы передачи финансовых сообщений, так и через каналы прямого межбанковского взаимодействия.

Наличие такой платформы позволяет быстро подключать новые каналы обмена финансовыми сообщениями, расширять географию платежной системы ВТБ, предоставлять услуги сервис-бюро и в конечном счете улучшать сервис и создавать уникальные продукты для клиентов банка.

ПОФТ поддерживает международные стандарты передачи финансовой информации, при этом не использует импортные решения в этой области.

Ранее сервисы в области межбанковских расчетов предоставлялись через системы на базе программного обеспечения ведущих иностранных вендоров (IBM и Oracle) и были реализованы на устаревшей монолитной программной архитектуре.

В прошлом году перед банком ВТБ стояла задача сделать универсальную надежную, импортонезависимую платформу для обеспечения информационного обмена между банками, юрлицами, платежными системами и построить архитектуру, позволяющую добавлять различные виды и маршруты финансовых транзакций по аналогии с конструктором, без изменения основных компонентов системы ПОФТ.

В качестве решения был выбран переход из монолитной в микросервисную архитектуру на базе импортонезависимого технологического стека с развертыванием в частном облаке ВТБ. Такая архитектура обеспечивает высокий уровень надежности и отказоустойчивости, предоставляет значительный потенциал масштабирования платформы.

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Помимо изменения программной архитектуры, микросервисная архитектура позволила поменять подход к формированию команд при создании новых сервисов и значительно увеличить скорость изменений. Технологический стек позволяет быстро собирать небольшие команды – не более 10-12 экспертов для реализации того или иного сервиса с полностью автономным набором функциональности, который решает задачу в сфере предоставления платежных сервисов и услуг, и пользуется уже готовыми техническими платформенными сервисами.

«В результате мы получили современный инструмент развития межбанковских расчетов и платежных сервисов, работающий на широко распространенных open-source-решениях и фреймворках, развернутый на стандартной серверной инфраструктуре частного облака ВТБ. Надежность решения обеспечивается многократным резервированием как на уровне облака, так и на уровне ПОФТ. За счет применения современных инженерных практик значительно повысилось качество релизов, сократился time-to-market вывода новых сервисов», – сказал Олег Болтарь, заместитель начальника управления автоматизации расчетов банка ВТБ.

В рамках проекта был проведен большой анализ как решений на базе open-source-платформ, так и платформ крупных российских вендоров, и выбраны наиболее популярные и активно развивающиеся фреймворки. Основная идея – создать не только надежную платформу, но и продукт, для разработки которого легко найти программистов и сделать работу привлекательной и интересной. Поэтому был выбран современный стек технологий, который используют технологические компании по всему миру.

Микросервисная платформа ПОФТ построена на классическом стеке технологий: в качестве фреймворка для разработки микросервисов используется Java Spring Boot, контейнеризация Kubernetes, масштабирование платформы за счет Apache Kafka, для мониторинга Prometheus и Grafana, сбор и анализ логов организованы на базе стека EFK – сочетания Elastic Search, Fluentd и Kibana, распределенный кеш – Tarantool.

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«Система уже работает в промышленной эксплуатации и позволяет клиентам банка использовать новые сервисы. Благодаря контейнеризации и микросервисной архитектуре, ПОФТ имеет возможность масштабирования и увеличения количества платежей без изменения кода системы. Благодаря бизнес-экспертизе нашей проектной команды как в транзакционных и платежных сервисах, так и в построении инновационных и надежных платформ для финансовых институтов нам удалось сделать по-настоящему уникальный продукт и достичь всех целей заказчика», – сказал Денис Ермилов, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».