Автоматизация бизнес-процессов в АО «Адмиралтейские верфи»

АО «Адмиралтейские верфи» внедрило платформу iSpace для организации совместной работы и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители компании Conteq.

Моральное и технологическое устаревание эксплуатируемой с 2013 г. системы электронного документооборота на базе Microsoft SharePoint поставило старейшее петербургское предприятие АО «Адмиралтейские верфи» перед необходимостью выбора новой платформы для автоматизации бизнес-процессов. Настало время обновить программное обеспечение и актуализировать процессы, автоматизированные ранее.

АО «Адмиралтейские верфи», наследник традиций Адмиралтейской верфи, заложенной Петром Первым в 1704 г., входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация», занимается гражданским и военным судостроением. Процессы управления на предприятии, как и во всей судостроительной отрасли, нельзя назвать типовыми из-за сложных маршрутов и специфических требований.

Новая система для совместной работы и автоматизации бизнес-процессов должна была включать необходимые функциональные возможности, легко интегрироваться с другими используемыми на предприятии системами и комплексами, быть интуитивно понятной, максимально похожей по принципам использования на существующую систему на базе Microsoft SharePoint и предоставлять возможности для дальнейшего развития и масштабирования собственными силами сотрудников предприятия.

Для начала специалисты АО «Адмиралтейские верфи» изучили доступные на рынке системы, разрешенные к использованию на объектах критической инфраструктуры России. В итоге для детального сравнения было выбрано восемь платформ-аналогов Microsoft SharePoint, в том числе и такие известные на рынке продукты, как ЭЛМА, Directum, Docsvision и «1C:Документооборот».

По результатам сравнительного анализа для внедрения в качестве альтернативы Microsoft SharePoint была выбрана платформа автоматизации бизнес-процессов iSpace – отечественная low-code / no-code разработка с возможностью самостоятельного обслуживания. Размещаемая на собственных серверах система позволяет настраивать рабочие процессы и создавать бизнес-приложения «на лету». Важным преимуществом iSpace также стало сочетание простоты внедрения и доступной стоимости.

Результаты проекта

Импортозамещение SharePoint на отечественную платформу iSpace заняло шесть месяцев, включая формализацию требований, развертывание и настройку платформы, а также обучение пользователей.

Сложность проекта заключалась в обеспечении высокой производительности для большого числа пользователей одновременно – ежедневно систему используют около 2000 сотрудников предприятия. Однако платформа iSpace может быть масштабирована для применения в организации любого размера и не ограничена ни количеством пользователей, ни объемами обрабатываемых данных. Об успешном вводе iSpace в эксплуатацию наглядно говорят и цифры: за первые три недели в системе было создано более 16 тыс. задач.

У сотрудников АО «Адмиралтейских верфей» не возникло сложностей с адаптацией к новой платформе – интерфейс iSpace прост во многом повторяет хорошо знакомый Microsoft SharePoint.

Всего за полгода АО «Адмиралтейские верфи» получило замену Microsoft SharePoint, реализованную полностью на отечественном ПО. Сотрудники компании могут управлять доступом к документам, хранить конфиденциальные данные на отдельных серверах в закрытых подсетях, в том числе с применением шифрования, использовать различные режимы проверки подлинности данных, управлять доступом пользователей на всех уровнях платформы, проводить детальный аудит системы, а также увеличивать производительность за счет горизонтальной масштабируемости. Все это – без необходимости перестраивать ранее реализованные в компании процессы с нуля.

В ходе проекта платформа iSpace также была интегрирована с СЭД «Объединенной судостроительной корпорации», системой контроля доступа и офисным пакетом «Р7 Офис».

Уже в ближайшем будущем АО «Адмиралтейские верфи» планирует собственными силами распространить использование платформы iSpace для автоматизации других бизнес-процессов, включая импортозамещение корпоративного портала – создание единого информационного пространства на платформе iSpace.

Анна Строцкая, руководитель департамента iSpace, компания Conteq: «АО «Адмиралтейские верфи» находилось в поиске наиболее подходящего аналога Microsoft SharePoint, и мы рады, что предприятие остановило свой выбор именно на нашем решении. Платформа iSpace позволяет автоматизировать бизнес-процессы на предприятиях любого масштаба – даже в таких крупных, как АО «Адмиралтейские верфи». В результате проекта специалисты компании Conteq создали решение для нетипичного документооборота с высоким уровнем безопасности, конфиденциальности и возможностями для дальнейшего развития».

Сергей Михайлов, начальник управления информационных технологий АО «Адмиралтейские верфи»: «Специалисты компании Conteq совместно с внедрили электронный документооборот на базе iSpace в АО «Адмиралтейские верфи», разработав быстродействующую и безопасную замену Microsoft SharePoint полностью на отечественном ПО. Команда со стороны Conteq выполнила все работы грамотно и в срок, доказав свою экспертизу и профессионализм. Мы рекомендуем компанию Conteq как надежного партнера в сфере автоматизации бизнес-процессов».