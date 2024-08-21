Верховный суд не помог: Основателя Grouр-IB оставили отбывать срок 14 лет колонии по делу о государственной измене

Верховный суд отклонил кассационную жалобу адвокатов основателя Grouр-IB Ильи Сачкова, получившего в 2023 г. срок в 14 лет по делу о госизмене. До ареста он был успешным предпринимателем и даже три раза встречался с Президентом Путиным.



Жалоба отклонена

Верховный суд России отклонил жалобу адвокатов осужденного за государственную измену основателя компании по кибербезопасности Grouр-IB Ильи Сачкова и признал законным приговор в 14 лет колонии, пишет ТАСС.

«Кассационную жалобу защиты на приговор Сачкову оставить без удовлетворения, приговор суда — без изменения», — говорится в решении суда.

Сачков вину не признает. Он был арестован в Москве в сентябре 2021 г. в Москве по подозрению в госизмене, а 26 июля 2023 г. Мосгорсуд признал его виновным по статье 275 УК России, которая предусматривает максимальное наказание в 20 лет лишения свободы.

Личная страница Ильи Сачкова Вконтакте Илья Сачков продолжит отбывать срок за госизмену

Суд назначил Сачкову наказание в виде 14 лет строгого режима, ограничение свободы сроком на один год штраф в размере 500 тыс. руб. В октябре 2023 г. по решению Первого апелляционный суд общей юрисдикции сторона защиты получила отказ в удовлетворении апелляции.

Дело о государственной измене

O задержании Сачкова 29 сентября 2021 г. сообщили представители Лефортовского суда Москвы. Ему вменялась передача секретных сведений зарубежной разведке, которая нанесла репутационный (а также национальный) ущерб интересам России. Уголовное дело было засекречено.

В октябре 2021 г. CNews писал, что существует версия о связи этого дела с обвинением в 2016 г. в госизмене руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, по которому Сачков проходил свидетелем. Bloomberg сообщал тогда, что Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России. По мнению экспертов издания, стремление Сачкова вырваться из России вызвало подозрение в том, что он «слишком независимый».

Group-IB была основана Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым в 2003 г. в Москве. С ноября 2018 г. штаб-квартира Group-IB размещена в Сингапуре. В 2015 г. Group-IB стала официальным партнером Европола и начала участвовать в работе Консультативной группы Европейского центра киберпреступности по безопасности в Интернете. До июля 2022 года 40% выручки компании приходилось на Россию, 60% – на международный бизнес.

Основатель Grouр-IB

Вплоть до самого ареста Сачков был также участником ряда российских экспертных комитетов в области киберпреступности – при Министерстве иностранных дел России, Госдуме, Совете Европы и ОБСЕ. Он участвовал во встречах российского премьер-министра Михаила Мишустина с представителями ИТ-отрасли и трижды встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

Управление Group-IB с сентября 2021 г. перешло к Дмитрию Волкову. Весной 2023 г. российская часть компания была переименована в F.A.С.С.T – аббревиатура расшифровывается как Fight against cybercrime technologies (технологии для борьбы с киберпреступлениями). Дмитрий Волков продал свою десятипроцентную долю в российском бизнесе Group-IB местному руководству. Илья Сачков также продал свою долю в размере 37,5% сингапурской Group-IB Global Private Ltd. – членам высшего руководства.

«По состоянию на 20 апреля 2023 г. в России больше не работают сотрудники Group-IB, – сообщалось на сайте компании. – Все процессы исследований и разработок Group-IB, наряду с полным набором технологий и продуктов компании, будут выведены из России».