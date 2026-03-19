Россияне массово переходят в «мессенджер», который не заблокируют, и это не Max. Он существует десятилетиями

В России набирает популярность электронная почта как альтернатива современным мессенджерам. Она появилась на заре интернета и до сих пор актуальна – в сервисах Google, к примеру, регистрация только по почте Gmail. В России обмен электронными письмами стал альтернативой WhatsApp* и Telegram – мессенджерам, которые к середине марта 2026 г. замедлены на территории всей страны. Блокировка электронной почты маловероятна.

Назад в 90-е

Жители России начали массово возвращаться к использованию электронной почты как к основному средству коммуникации в Сети. Как пишут «Ведомости», с 1 по 14 марта 2026 г. число отправленных в стране электронных писем выросло более чем на треть – на 36% год к году.

За отчетный период россияне отправили свыше 625 млн писем – это примерно по 44,7 млн в день. Издание приводит статистику платформы автоматизации маркетинга Unisender и сервис для предпринимателей «Рег.решения» («Рег.ру»), которая учитывает данные почтовых клиентов «Яндекса», Mail и даже американского Gmail, а также ряда других.

Открываемость электронных писем за указанный период показала рост 1,06 п. п. (абсолютные значения аналитики не указали). Это означает, что россияне стали чаще не только отправлять, но и читать электронную корреспонденцию.

Причина слишком очевидна

То, что россияне вспомнили про существование электронной почты, является следствием того, что страна осталась почти без всех удобных средств коммуникации. К примеру, мессенджер WhatsApp*, по данным РБК, еще в декабре 2025 г. был замедлен на 80%, а Telegram с начала 2026 г. стал работать в разы медленнее, нежели раньше, а с первой половины марта 2026 г. скорость его работы в России упала еще сильнее. При этом в обоих мессенджерах с августа 2025 г. силами российских властей были ограничены аудио- и видеозвонки.

Фото: chuttersnap / FreePik Россияне вновь полюбили электронную почту, но на этот раз вынужденно

Россияне начали было переходить на Google Meet и Apple Facetime, но первый внезапно стал работать нестабильно, а второй и вовсе попал под полную блокировку в России с первых чисел декабря 2025 г. Также они стали перебираться в американский мессенджер imo – это началось после замедления звонков в Telegram и WhatsApp*. К середине марта 2026 г. imo не был заблокирован в России, но скорость его работы ощутимо упала в сетях как минимум двух федеральных провайдеров домашнего интернета и в мобильном интернете двух операторов связи из «большой четверки».

Россияне негодуют

Почти полная недоступность Telegram в России вызывает недовольство среди граждан. Кто-то потерял привычный способ общения с родственниками и друзьями за рубежом, у кого-то в Telegram рабочие чаты, третьи подписаны на интересные им каналы, а кто-то зарабатывает в Telegram, ведя свой Telegram-канал или размещая рекламу в чужих каналах. Напомним также, что у десятков российских чиновников до сих пор есть свои каналы в Telegram – например, канал председателя Госдумы Вячеслава Володина к моменту выхода материала в последний раз обновлялся 18 марта 2026 г.

Telegram Telegram-канал Вячеслава Володина продолжает обновляться, несмотря на замедление мессенджера

Россияне ежедневно оставляют в интернете десятки тысяч жалоб на неработающий в стране Telegram. К примеру, на одном только сайте «Сбой.рф», 15 марта 2026 г. их было зафиксировано почти 12,8 тыс., пишут «Ведомости».

Заблокировать непросто

Электронная почта – это сейчас один из самых надежных каналов связи, который непросто заблокировать. К примеру, американская почта Gmail нужна для работы сервисов Google на Android-смартфонах, коими пользуются десятки миллионов россиян.

Как показала практика, отсутствие сервисов Google на смартфонах того или иного бренда приводит к быстрому его забвению. В начале 2019 г. эти сервисы исчезли со смартфонов компании Huawei, и к концу 2019 г. она выбыла не только из топ-3 вендоров по глобальным объемам отгрузок смартфонов, но даже из топ-5. Владельцам смартфонов Huawei до сих пор приходится устанавливать на них сервисы Google вручную, что не всегда возможно.

prostooleh / FreePik Отдельное мобильное приложение электронной почте не требуется - у большинства сервисов есть полноценный веб-интерфейс

Далее, в России среди обычных пользователей популярна электронная почта «Яндекса» и Mail – последний принадлежит холдингу VK. «Яндекс» и VK – крупнейшие в стране интернет-компании.

Плюс к этому, корпорации и вовсе все чаще переходят на внутренние решения для электронной почты. В 2025 г. корпоративные домены использовали 13,7% клиентов.

Даже с технической точки зрения заблокировать электронную почту гораздо сложнее, чем мессенджер. Как сообщил «Ведомостям» заместитель генерального директора компании Servicepipe Даниил Щербаков, «у email нет единой точки отказа: он работает через множество независимых провайдеров и серверов, поэтому локальные сбои инфраструктуры или ограничения конкретного мессенджера на него практически не влияют».

Решение есть всегда

Впрочем, полностью защищенной от блокировок электронную почту назвать нельзя. Например, корпоративная почта часто привязана к иностранным облакам, перекрыть доступ к которым могут в любой момент.

Также с весны 2026 г. в России действует закон, позволяющий силовым структурам блокировать россиянам любые средства связи, в том числе домашний интернет. В этом случае воспользоваться электронной почтой не получится.

Помимо этого, российские провайдеры начали замедлять россиянам домашний интернет. В некоторых случаях они принудительно «режут» скорость в 20 раз.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram также признаны экстремистскими и заблокированы в России.