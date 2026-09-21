«Рег.решения» и Unisender: малый бизнес стал чаще подключать российскую корпоративную почту на домене
По данным «Рег.решений», сервиса для предпринимателей от «Рег.ру», число подключений «Почты под ключ» (корпоративную почту на домене компании полностью настраивают специалисты провайдера) в первом полугодии 2026 г. выросло более чем в 10,7 раза, а за только июль 2026 г. — на 27%. Об это CNews сообщили представители «Рунити».
По данным платформы автоматизации маркетинга Unisender, в этот же период объем email-рассылок, отправленных малым бизнесом через зарубежные почтовые сервисы, в частности Gmail, сократился более чем вдвое — на 55,3% год к году: с 11,4 млн до 5,1 млн писем. Наиболее заметное сокращение эксперты зафиксировали в сферах ИТ (-43,3%), маркетинга (-37,6%) и консалтинга (-34,5%).
Закон 210-ФЗ усиливает требования к прозрачности и контролируемости цифровых каналов — от взаимодействия с ГИС «Антифрод» до ограничений на распространение отдельных категорий информации и изменения правил для операторов связи, банков и онлайн-платформ. Для предпринимателей это стало поводом пересмотреть не только платежные и телефонные сценарии, но и базовую коммуникацию с клиентами: личные ящики и внешние почтовые сервисы дают меньше контроля над доступом, администрированием и привязкой к собственному домену. Готовая доменная почта у проверенного российского провайдера в этой логике воспринимается как понятный и легитимный рабочий контур, а не как набор разрозненных сервисов.
«Отправки через зарубежные почтовые сервисы сильнее сократились в сферах ИТ, маркетинге и консалтинге, в связи с чем и появляется больший интерес к почте на собственном домене. В первом полугодии 2026 г. число доменов .ru и .рф с почтовыми ящиками выросло на 3% год к году, а число подключений «Почты под ключ» в «Рег.решениях» увеличилось на 966%. Малый бизнес смотрит на доменную почту как на базовый элемент онлайн-присутствия и управляемой инфраструктуры: предприниматель получает рабочий инструмент без самостоятельной сборки и администрирования», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения».
«Мы видим, что меняется не столько выбор конкретного почтового сервиса, сколько сам подход малого бизнеса к организации корпоративных коммуникаций. Все больше компаний делают выбор в пользу корпоративной почты на собственном домене. При этом говорить о массовом отказе от Gmail пока рано: общий объем email-рассылок через этот сервис остается востребованным. Однако именно в сегменте малого бизнеса мы наблюдаем заметное снижение таких отправок, что может говорить о постепенном переходе компаний к более зрелому управлению цифровой инфраструктурой», — сказала Дарья Левушкина, директор по маркетингу Unisender.
В «Рег.решения»х отмечают, что практика перехода на корпоративную почту особенно важна сейчас для компаний, у которых сайт является рабочим каналом продаж и общения с клиентами. Для небольшого бизнеса это может начинаться с одного-двух ящиков для заявок и поддержки и по мере роста складываться в структуру ящиков и ролей с едиными правилами доступа. Наибольшая концентрация клиентов с почтой на домене сегодня сконцентрирована в Москве (23,9%), Московской области (17,1%), Санкт-Петербурге (7,9%), Краснодарском крае (4,4%) и Свердловской области (4,2%).
«Почты под ключ» в «Рег.решениях» представляет собой сервис корпоративных почтовых ящиков вида name@company.ru на домене компании, а не на бесплатном внешнем сервисе. Адрес совпадает с сайтом и брендом, письма отправляются от имени организации, а доступ и права сотрудников настраиваются централизованно. Специалисты «Рег.решений» полностью подключают и настраивают почту на домене клиента: DNS-записи, ящики, базовые параметры работы.
Омниканальная платформа автоматизации маркетинга Unisender объединяет электронную почту, СМС, мессенджеры, чат-боты и ИИ-инструменты для персонализированных коммуникаций и автоматизации маркетинга. Сервис позволяет создавать, отправлять и анализировать email-рассылки, а также управлять СМС, сообщениями в мессенджерах и чат-ботами, включая Telegram и «Макс».