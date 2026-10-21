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Петушенко Вячеслав

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Готовятся слать штрафы: Грядет массовая проверка e-mail пользователей платных дорог 1
15.06.2023 «Почта России» и «Автодор» будут вместе развивать цифровизацию логистики 1
01.06.2023 «Росэлектроника» и «Автодор – платные дороги» договорились о сотрудничестве в области создания цифровой инфраструктуры на дорогах 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Петушенко Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1280 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 101 2
Почта России ПАО 2401 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26550 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27116 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23273 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8802 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5405 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 576 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3896 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18368 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13198 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 1
Почта России - МРПЛ - моделирование региональной почтовой логистики 2 1
Кабанов Владимир 178 1
Волков Михаил 72 1
Климов Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169053 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22125 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18470 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9293 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12078 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
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