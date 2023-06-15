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«Почта России» и «Автодор» будут вместе развивать цифровизацию логистики

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях XXVI Петербургского международного экономического форума договорились объединить усилия для импортозамещения цифровых технологий, подписав соглашение «Цифровая трансформация и развитие отечественных ИТ-технологий в логистике».

Стороны уже сейчас имеют большой массив данных, на основе которых планируют совместно формировать пул высокотехнологичных проектов и разрабатывать механизмы внедрения цифровых технологий в логистике.

«Цифровая трансформация и развитие отечественных ИТ-технологий в логистике – стратегический приоритет «Почты России». Сотрудничество с ГК «Автодор» еще больше расширит наши возможности по внедрению инноваций, интеллектуальных систем и платформенных решений на транспорте. Что в конечном итоге повысит эффективность автомобильных грузоперевозок Почты», – отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

«Автодор заинтересован в неперсонифицированных цифровых почтовых данных для определения зон притяжений и транспортного потенциала для инвестиционного планирования развития сети федеральных дорог в регионах. При этом госкомпания является обладателем уникального массива данных о фактическом транспортном потоке на своей сети», – отметил Вячеслав Петушенко.

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Импортонезависимость

«Почта России» постоянно работает над развитием цифровых платформ в логистике. В компании действует система МРПЛ (моделирование региональной почтовой логистики), которая на базе математических алгоритмов строит прогнозную модель на месяцы вперед. Кроме того, «Почта» использует систему мониторинга состояния транспорта, которая в режиме реального времени передает геопозицию автомобиля и информацию о некоторых событиях, чтобы следить за сохранностью грузов в пути.

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