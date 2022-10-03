Comindware предлагает за два дня автоматизировать маркетинг с помощью крупнейшего российского сервиса рассылок

Российские компании Comindware и Unisender объявили о сотрудничестве в области автоматизации маркетинга. Теперь специалисты отдела продаж и маркетологи смогут самостоятельно автоматизировать рассылки за счет прямого доступа к одному из ведущих российских сервисов по отправке электронных писем, транзакционный сообщений и уведомлений с помощью SMS и Viber. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Клиенты Comindware теперь могут настроить доступ к сервисам Unisender прямо из Comindware Business Application Platform — Low-code BPMS платформы для автоматизации бизнес-процессов и цифровой трансформации предприятия. Платформа поддерживает Low-code методы разработки, которые можно освоить за два дня, не владея навыками программирования.

Интеграция с Unisender позволит использовать данные продаж для автоматизации почтовых рассылок, а также обеспечить поддержку омниканальной связи. Благодаря интеграции каналов маркетинга и продаж клиенты будут получать только те сообщения, которые представляют реальную ценность в данный момент времени. Отписок и жалоб на рассылки станет меньше. Затраты на рекламу снизятся, а ее конверсия, наоборот, станет выше.

«Платформа Comindware позволяет связать процессы, цифровой профиль клиента, события и каналы коммуникации. Сотрудничество с Unisender существенно расширяет возможности платформы. Теперь с ее помощью можно решить одну из главных задач при работе с целевой аудиторией — передавать клиентам только значимую и ожидаемую информацию. Unisender обеспечивает качественный сервис рассылок, а мы помогаем полностью раскрыть его потенциал в качестве маркетингового инструмента и инструмента продаж», — сказал Антон Ермаков, руководитель группы цифровых инициатив Comindware.

Сотрудничество двух компаний поможет заказчикам уверенно выполнить требования 152-ФЗ «О персональных данных», а также снизит санкционное давление с отечественных компаний, которые ищут адекватную и быструю замену иностранным продуктам для автоматизации маркетинговой функции. Comindware предлагает методы автоматизации маркетинга, которые можно освоить всего за два дня, не владея навыками программирования.

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Unisender — сервис email-рассылок, который объединяет на одной платформе различные инструменты для продвижения и продаж в интернете. Unisender позволяет повысить продажи и поддерживать связь с аудиторией с помощью автоматизации и оптимизации email-рассылок, а также SMS- и Viber-сообщений, собирать базу подписчиков, постить в социальных сетях и работать с транзакционными рассылками. За 14 лет работы Unisender помог более 870 тыс. компаниям оптимизировать и повысить эффективность email-рассылок, позволяя бизнесу сэкономить время и ресурсы. Среднее количество писем в месяц — около 1,5 млрд.

Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.