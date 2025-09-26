Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей

Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Моя удаленка».

«Моя удаленка» — российская платформа для бизнеса и самозанятых — была запущена в 2024 г. командой, основавшей Zerocoder и участвовавшей в развитии Unisender. Сервис объединяет HR и финтех-инструменты в одном окне: заказчики получают автоматизацию документооборота и выплат самозанятым, а исполнители — прозрачные расчеты с поддержкой 24/7. Стартап ориентируется на рынок знаний: онлайн-школы, студии разработки софта, креативные и медиаагентства. За последние месяцы к платформе подключились около 100 корпоративных клиентов.



Раунд инвестиций закрыли частные инвесторы: Сергей Петраковский (кофаундер агентства интернет-рекламы i-Media, одного из крупнейших в России) и Сергей Бражник (экс-директор «Яндекса» по развитию «Образования», управляющий партнер университета Zerocoder).

Инвестиции пойдут на развитие HR-функционала и ИИ-инструментов: от аналитики эффективности найма и выплат до карьерного консультанта для микропредпринимателей.

«Конкурировать с банками, которые тоже предлагают сервисы выплат самозанятым, можно только за счет комплексных решений — охватывающих весь цикл работы с фрилансером, от найма до выхода из проекта», — сказал Иван Богословский, CPO «Моей удаленки».

«Сегодня в России больше 13 млн самозанятых — вместе с ИП это уже около четверти всех трудящихся в стране. К 2028 г. число одних СЗ может вырасти до 18 млн — и мы стремимся стать супераппом как для них, так и для бизнеса, работающего с солопренерами», — сказала Александра Противень, операционный директор «Моей удаленки».