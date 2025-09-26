Получите все материалы CNews по ключевому слову
Моя удаленка
УПОМИНАНИЯ
|26.09.2025
|Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей 1
Моя удаленка и организации, системы, технологии, персоны:
|UniSender Software 19 1
|Yandex - Яндекс 8158 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.