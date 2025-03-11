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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бахин Григорий


11.03.2025 HR-tech платформа Skillaz провела ребрендинг 1
30.09.2024 CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бахин Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
UniSender Software 18 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 52 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 52 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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