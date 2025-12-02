Разделы

Фокин Сергей


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
30.09.2024 CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства 1
28.02.2018 Суперпоставщик ИТ для Москвы разбогатеет еще на 750 миллионов 1
06.04.2017 Крупнейшим ИТ-поставщиком Москвы стала малоизвестная частная компания 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Фокин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10295 2
Avilex - Авилекс 9 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 1
Google LLC 12242 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1246 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 86 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5265 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
Cisco Systems 5222 1
Microsoft Corporation 25228 1
Acronis - Акронис 459 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1497 1
Citrix Systems 840 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 501 1
Red Hat 1344 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 1
Код Безопасности 701 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Газпром ПАО 1414 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1998 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2719 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 2
МФЦ Мои документы Москвы 17 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31900 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72958 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23067 2
Социальная карта - Social card 251 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14983 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2040 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10106 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33929 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57160 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13311 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6631 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12957 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1208 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 8 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1524 1
Ермолаев Артем 379 2
Буслов Антон 2 2
Уряднов Сергей 2 2
Бахин Григорий 2 1
Абдрахманов Рустам 33 1
Вартанов Юрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156498 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 2
Сингапур - Республика 1906 1
Москва - Садовое кольцо 156 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 541 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5306 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5302 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6657 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11737 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54917 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20336 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2541 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9642 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7783 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3371 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 742 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31808 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
