HR-tech платформа Skillaz провела ребрендинг

Разработчик платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz (входит в hh.group) провел ребрендинг. Компания обновила визуальную айдентику и расширила возможности платформы, сделав ее более гибкой и адаптивной для бизнеса. Обновленная платформа Skillaz объединяет ключевые HR-инструменты в единую систему, позволяя бизнесу автоматизировать подбор, адаптацию, обучение и развитие сотрудников. В экосистеме платформы теперь также представлен модуль целеполагания, который помогает компаниям выстраивать систему работы с KPI и достижением бизнес-результатов.

Skillaz предлагает российским компаниям полностью локализованное HR-решение, которое соответствует требованиям безопасности и интеграции с отечественными системами. Компания продолжает развивать концепцию импортозамещения и по уровню зрелости некоторых модулей продукт не имеет западных аналогов. Платформа построена по принципу модульности, что позволяет бизнесу гибко адаптировать ее под свои потребности.

Skillaz может закрывать весь цикл взаимодействия с сотрудником — от этапа привлечения и найма до адаптации, развития и удержания, а также сопровождения после ухода из компании. При этом платформа обладает высокой степенью кастомизации и может масштабироваться под потребности крупнейших компаний, обеспечивая непрерывное управление талантами, удержанием сотрудников и повышение эффективности всех HR-процессов.

Обновление коснулось не только функциональности, но и визуального стиля. Новый логотип отражает ключевые изменения платформы: модульность, гибкость и возможность адаптации под конкретные бизнес-задачи. Он визуально подчеркивает расширение функционала и переход Skillaz от инструмента для подбора персонала к комплексному HR-решению.

Теперь Skillaz — это мультимодульная HR-платформа, объединяющая ключевые инструменты для управления персоналом. В ее состав входят ATS (подбор персонала), LMS (обучение сотрудников), Onboarding (адаптация), Assessment (оценка), Performance Management (целеполагание и управление эффективностью) и Talent Development (карьерное развитие и кадровый резерв).

Также изменился шрифт, стал более современным и динамичным, что подчеркивает движение компании вперед. Одновременно с этим компания Skillaz ускоряет и совершенствует процессы разработки продукта и запуска новых модулей.

Дизайн стал минималистичным и понятным, отражающим фокус на ключевых направлениях. Два цвета прежнего Skillaz — черный и желтый — сохранились в новом стиле, но появился акцентный розовый, а также другие динамичные и технологичные элементы. Так компания показывает, что вместе с расширением функционала сохраняет свои ценности и идентичность.

Кроме визуальной составляющей, Skillaz изменили позиционирование продукта. В центре внимания — гибкость и модульность платформы. Это позволяет практически любой компании оптимизировать свои HR-процессы. Если раньше клиентами Skillaz были в основном крупные корпорации, то теперь внимание разработчика обращено и к потребностям среднего бизнеса. При этом компания сохраняет и развивает экспертизу создания решений для крупного бизнеса.

В компании отмечают, что в настоящее время завершены первичные изменения фирменного стиля, теперь идет работа над изменением продуктового дизайна.

Григорий Бахин, директор по маркетингу Skillaz, сказал: «Ребрендинг Skillaz — это не просто смена визуального стиля. Это новый технологический этап в развитии компании, который основывается на нашем прошлом опыте и преимуществе наших продуктов. Мы хотим приумножить и продолжить развивать наше лидерство в трансформации HR-рынка. Сегодня мы создаем платформу, способную предлагать инновационные решения для эффективного управления персоналом. В условиях кадрового голода и высокой текучести важно не только привлекать новых сотрудников, но и удерживать тех, кто уже работает в компании. При этом мы стремимся сохранить все преимущества, которые ценили наши клиенты, и преумножить их, делая платформу еще более удобной, гибкой и эффективной. Skillaz помогает не только нанимать, но и развивать сотрудников, предлагая инструменты для постоянного обучения и вовлечения, что критически важно для долгосрочного успеха бизнеса».

Теперь Skillaz — это не просто монопродукт по автоматизации подбора персонала, а гибкая мультимодульная HCM-платформа, которая позволяет закрыть все этапы взаимодействия с сотрудниками: от найма, постановки целей, единого корпоративного пространства до обучения, адаптации, оценки и развития талантов. Все модули платформы можно использовать как вместе, так и отдельно — они легко интегрируются с уже существующими HR-системами компании.

Полностью интегрировав в свою платформу LMS-систему Edstein в январе 2025 г., Skillaz становится универсальным инструментом, который помогает не только привлекать и нанимать сотрудников, но и обучать, развивать, помогать в адаптации. Платформа подстраивается под потребности бизнеса, позволяя компаниям собирать собственную HR-систему из необходимых модулей.