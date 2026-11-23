Рост рынка облачных сервисов в 2026 г. может составить в среднем 19%, а рост сегмента PaaS — все 45%. Объем рынка к концу года прогнозируется на уровне около 274 млрд руб. На рост спроса повлияли октябрьские атаки беспилотников на ЦОДы.



Ускоренный рост

Рынок облачных сервисов IaaS и PaaS за девять месяцев 2026 г. достиг 190 млрд руб., а к концу года может вырасти до примерно 274 млрд руб., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные MWS Cloud (входит в МТС Web Services).

По итогам 2025 г. показатель находился на уровне 230,3 млрд руб., то есть прогнозируемый рост в 2026 г. составит 19%.

Сегмент PaaS (Platform as a Service, платформа как услуга, аренда готовой среды) увеличивается значительно быстрее. Темп его роста достигает 45,5%, а доля увеличивается с 14% до 19%, отметили исследователи. Около 81% рынка приходится на IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга, аренда виртуальных серверов, хранилищ и сетей в облаке).

Драйверы роста

Спрос на резервные площадки и аварийное восстановление кратно вырос после ряда атак на крупные ЦОД, сказал заместитель гендиректора Astra Cloud (входит в «Группу Астра») Константин Анисимов.

Сненерировано ИИ На рост рынка облачных сервисов повлияли атаки на ЦОД

В октября БПЛА атаковали сразу три дата-центра «Яндекса» (в Рязанской области мощностью около 12 МВт, в Калуге мощностью и во Владимирской области, мощностью 12 МВ, 63 МВт и 40 МВт соответственно). Тогда же атакам подверглись строящийся ЦОД Сбербанка в Балакове (Саратовская область) и ЦОД VK, расположенный в Ленинградской области.

Опрошенные изданием эксперты предполагали, что это может сказаться на росте рынка.

Правда, в 2022–2023 гг., по словам Анисимова, рынок демонстрировал более высокий рост из-за того, что бизнесу приходилось срочно менять инфраструктуру после ухода западных вендоров. Всего за пять лет российский рынок облачных сервисов вырос почти в пять раз. Его доля в ПО увеличилась почти вдвое, уточнил гендиректор МТС Web Services Павел Воронин.

Заказчики ждут от провайдеров надежности, катастрофоустойчивости и готовых платформенных сервисов, отметил Воронин. Драйвером роста он назвал также спрос на GPU-инфраструктуру и сервисы для работы с ИИ-моделями. В свою очередь, для ИИ-проектов важны и сопутствующие компоненты — базы данных, системы хранения, сети, инструменты разработки и среды для развертывания моделей, которые могут обеспечить облака, пояснил коммерческий директор «Турбо Облака» Лев Канода.

Российский рынок облачных сервисов

В числе основных игроков российского рынка облачной инфраструктуры аналитик блока стратегии и аналитики в Cloud.ru Екатерина Косова пеерчислила Cloud.ru, «Турбо Облако» (РТК-ЦОД), Yandex Cloud, Selectel, VK Cloud, MWS Cloud, K2 Cloud и «Т1 Облако».

В 2025 г. лидерами рынка IaaS и PaaS, по данным iKS-Consulting, стали Cloud.ru (32,5%), РТК-ЦОД (13,7%) и Yandex Cloud (11%).

Представитель VK Tech прогнозирует на уровне 15%–20% в год дальнейший рост рынка, на котором завершилась основная волна миграций с зарубежных решений и происходит переход к более ровной динамике. Облачное направление VK за девять месяцев 2026 г. выросло на 8,6% год к году, до 4,4 млрд руб.