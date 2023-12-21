ТД «Радиан» автоматизировал B2B-продажи на платформе Sellty

Торговый дом «Радиан» подключился к облачной платформе для создания B2B-интернет-магазина Sellty. Благодаря этому компания полностью автоматизировала работу с корпоративными клиентами. По итогам проекта существенно снизилась нагрузка на менеджеров по продажам B2B-направления, а процесс оформления заказов в пиковые периоды сократился с нескольких рабочих часов до нескольких минут.

ТД «Радиан» специализируется на продаже аккумуляторов, масел и автохимии в Татарстане, Удмуртии, Башкортостане, Пермском крае и Чувашии. Основное направление бизнеса «Радиан» — продажа товаров для B2B-сегмента. У компании — более 2 тыс. партнеров, в числе которых — оптово-розничные магазины, автотранспортные, промышленные, производственные и сельскохозяйственные предприятия.

Количество B2B-клиентов ТД «Радиан» постоянно растет, и нагрузка на менеджеров по продажам увеличивается. Раньше в пиковые сезоны ручное оформление заказов могло занимать до нескольких рабочих часов. Чтобы избежать затягивания сроков, ошибок и потерянных заказов, в компании занялись автоматизацией B2B-направления. Так, в компании приняли решение о внедрении B2B-портала для повышения прозрачности и ускорения взаимодействия с клиентами.

Развернуть B2B-портал решили с помощью платформы Sellty. Это отечественный облачный сервис, который помогает запустить интернет-продажи всего за несколько часов, без привлечения программистов и без капитальных вложений. Пользователи могут самостоятельно создать витрину товаров и начать управлять онлайн-продажами по принципу единого окна.

В Sellty предусмотрены готовые коннекторы к популярным системам учета — это и стало основным критерием в пользу платформы. Благодаря интеграции с «1С» все заказы, сделанные на B2B-портале, автоматически отображаются в учетной системе. Менеджерам не нужно переключаться между окнами и бизнес-приложениями в процессе работы.

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По итогам проекта у клиентов ТД «Радиан» появилась возможность оформить заказ в любое время — теперь это занимает считанные минуты. В свою очередь, сотрудники компании получили удобный инструмент для прозрачной работы с заказчиками. Уменьшилась нагрузка на менеджеров по продажам, а руководство компании может быть уверено, что ни один заказ не потеряется даже в пиковый сезон.

«С корпоративными заказчиками у нас в компании работает свыше 30 менеджеров. И даже так — нагрузка на них при ручном оформлении заказов была колоссальной. Мы хотели упростить для сотрудников рабочие процессы и избавить их от большого объема рутинных действий. Сейчас заказы формируются автоматически, и команда может сосредоточиться на индивидуальном взаимодействии с клиентами и других стратегически важных задачах», — сказал Вячеслав Саватеев, руководитель интернет-магазина «Радиан».

«У “Радиан” уже была качественная база товаров в “1С”. Она содержала описание продукции, характеристики, иллюстративный материал. Благодаря интеграции с учетной системой перенести эти данные на B2B-портал удалось максимально быстро и без лишних трудозатрат со стороны клиента», — сказал Евгений Лосев, технический директор Sellty.