Sellty становится единой экосистемой взаимодействия бренда с покупателями через разные каналы продаж

Разработчик платформы Sellty, предназначенной для быстрого запуска интернет-магазина, по итогам 2024 г. удвоил бизнес. Количество клиентов выросло более чем в три раза. Компания расширила функциональность Sellty под потребности розничной торговли, а также внедрила на платформу продвинутые инструменты аналитики и маркетинговый блок. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

Sellty движется в сторону расширения функций флагманского продукта и создания единой экосистемы для комплексного управления всеми онлайн-продажами — как по оптовому, так и по розничному каналу, а также через маркетплейсы — в режиме единого окна. Такая стратегия позволила компании по итогам 2024 г. увеличить выручку вдвое, а количество клиентов — в три раза.

Главным новшеством Sellty в 2024 г. стала возможность запуска розничного интернет-магазина. Предпосылкой этого обновления стали сразу несколько факторов. Во-первых, в команде вендора отмечают, что в 2024 г. значительно выросло количество запросов со стороны оптовых и розничных компаний на адаптацию Sellty под такую функциональность. Во-вторых, потребность в доработке усилилась на фоне ухода с российского рынка иностранных ИТ-решений, позволявших автоматизировать этот процесс.

Разработкой новых функций в компании занимались весь 2024 г. Обновленная платформа стала доступна пользователям в сентябре 2024 г. В продукте также была реализована базовая интеграция с популярными B2C-маркетплейсами, при помощи которой товары из маркетплейса можно загружать в Sellty и выгружать из платформы буквально в один клик. В планах разработчика расширить интеграционные возможности с розничными онлайн-площадками в 2025 г.

Таким образом, вендору удалось не только удовлетворить потребности текущих клиентов, но также существенно расширить целевую аудиторию своего продукта. Теперь инструменты платформы могут использовать производители и поставщики в сегменте B2B, компании, которые развивают розничные продажи, а также продавцы маркетплейсов.

Кроме того, в 2024 г. Sellty выпустила ряд других обновлений. Прежде всего, появился аналитический блок. Благодаря ему теперь можно прямо на платформе проводить оценку продаж и финансовых показателей компании, прогнозировать спрос, учитывая сезонные колебания цен и еще более 50 бизнес-метрик, а также оптимизировать ассортимент товаров, учитывая предпочтения покупателей. Данные о бизнесе отображаются в виде интуитивно понятных визуальных отчетов.

Помимо этого, на платформе появился маркетинговый блок. Теперь продавцы могут размещать на стартовой странице портала рекламные баннеры с информацией об акциях, спецпредложениях и других промо-активностях. В 2025 г. в Sellty продолжат усиливать это направление, чтобы предоставить клиентам больше возможностей для продвижения товаров.

В компании в 2024 г. продолжили совершенствовать алгоритмы рекомендаций сопутствующих товаров на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. В 2025 г. команда разработчика планирует дальнейшее развитие инструментов, направленных на улучшение персонализации работы с покупателями.

«Мы плотно взаимодействуем с участниками рынка и видим, как меняются запросы клиентов на автоматизацию онлайн-продаж. Исходя из этого, мы формируем “дорожную карту” развития нашего продукта. На 2025 г. перед нами стоит задача продолжать трансформировать Sellty в полноценную экосистему для управления онлайн-продажами, — сказала основатель Sellty Мария Бар-Бирюкова. — Кроме того, в 2025 г. мы продолжим совершенствовать инструменты автоматизации и аналитики, чтобы они приносили максимальную пользу поставщикам из разных сегментов. Например, клиенты смогут не только управлять всеми каналами продаж внутри нашей экосистемы, но также сравнивать их маржинальность. Это позволит им принимать обоснованные управленческие решения, необходимые для успешного развития бизнеса».