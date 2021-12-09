«Корус консалтинг» заключила партнерство с агентством Weconn

ГК «Корус консалтинг» объявила о сотрудничестве с агентством Weconn, экспертом по организации продаж российской продукции на рынках Европы и СНГ. Благодаря партнерству клиенты Sellty, собственного сервиса компании по запуску оптового интернет-магазина, смогут выйти на международные B2B-маркетплейсы и найти иностранных заказчиков.

Weconn помогает отечественным производителям и дистрибуторам находить иностранных партнеров и организовывать экспорт продукции в Европу и страны СНГ. Компания – единственный официальный представитель европейской площадки e-commerce DTAD, международной B2B-платформы IndustryStock и немецкой строительной площадки Bobbie. Weconn помог наладить экспорт более чем 250 российским производителям, среди которых «Русшпала», «Уралпак», Nordeco, «Розаслес», UniTramp.

В рамках партнёрства Weconn предоставит клиентам Sellty, которые хотят выйти на зарубежные рынки, комплекс услуг по запуску экспорта продукции. Агентство оказывает компаниям техническую, продуктовую и маркетинговую поддержку, а также помогает с поиском потенциальных иностранных покупателей. При поддержке Weconn российские производители также могут подключиться к международным B2B-маркетплейсам.

«Сотрудничество с командой Sellty позволит нам расширить партнерскую сеть и привлечь новых российских производителей. Мы готовы делиться экспертизой и оказывать компаниям комплексную поддержку в выходе на зарубежные рынки с гарантией заключения экспортного контракта. Благодаря представительствам в Германии, Франции, Италии и Эстонии мы обладаем всеми необходимыми контактами и связями и можем представлять интересы клиента на личных переговорах в любой европейской стране», – сказала Наталья Проказова, генеральный директор Weconn.

«Миссия Sellty – быть не просто технологическим партнером наших клиентов, но и поддерживать их в вопросах стратегического развития. Мы хотим помогать им усиливать свои рыночные позиции, в том числе с привлечением проверенных экспертов. Агентство Weconn обладает глубокими отраслевыми знаниями по выводу бизнеса на зарубежные рынки и активно делится своим опытом. Это позволит нашим клиентам по-новому взглянуть на достижение своих целей и грамотно спланировать инвестиции в новые для себя каналы продаж», – отметила Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».