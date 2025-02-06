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Softline Sl Soft Сойка

Softline - Sl Soft - Сойка


06.02.2025 Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 2
25.05.2022 Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2832 2
Navicon - Навикон 287 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Т1 Иннотех 178 1
Beorg - Биорг 112 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
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ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 45 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 239 1
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Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 934 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3398 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8579 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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