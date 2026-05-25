Softline списала разработчиков ПО, купленных у своих топ-менеджеров

Группа Softline отказалась от развития разработчика голосовых чат-ботов «Робовойс» и создателя OCR-системы «Сойка». Обе компании были приобретены за 200 млн руб. у структур, связанных с владельцами и топ-менеджерами Softline, однако обе компании ушли в убыток.



Группа компаний «Софтлайн» (Softline) приняла решение «об отказе от дальнейшего развития некоторых направлений деятельности». Об этом говорится в документах компании. В частности, речь идет о разработчике голосовых чат-ботов «Робовойс» (Robovoice), разработчике системы для распознавания текста (OCR) «Сойка» и некоторых активах в сфере промышленного ПО.

Убыток от обесценивания «Сойки» составил 47 млн руб. Ранее упомянутые активы вошли в состав компании «Фабрика ПО» (FabricaOneAI) — подразделения «Софтлайна», созданного для консолидации активов в сфере тиражного ПО и разработки ПО. «Фабрика ПО» должна была провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, но в последний момент отложила его.

«Сделка по покупке активов прошла в рамках стандартной практики корпоративной реструктуризации крупных ИТ-групп, — пояснили CNews в пресс-службе Softline. — В данном случае речь шла о формировании технологического контура будущих профильных кластеров группы «Софтлайн» — в первую очередь с точки зрения технологической синергии».

«Для FabricaONE.AI технологии компаний "Робовойс" и "Сойка" на момент их вхождения в контур группы представляли интерес с точки зрения расширения полносервисного предложения в области интеллектуальной автоматизации, — добавили в «Софтлайне». — Речевые боты "Робовойс" позволяют создавать различные сценарии диалогов с использованием технологий машинного обучения и нейросетей, включая обработку входящих звонков, первичный отбор персонала, лидогенерацию и запись на прием. Технологии "Сойка" специализируются на распознавании текстов и таблиц, интеллектуальной обработке документов и интеграции с ECM-системами (система управления цифровым контентом). В совокупности эти решения дополнили портфель FabricaONE.AI для корпоративных клиентов, в частности в сегментах контакт-центров, документооборота, HR-процессов (управление кадрами) и интеллектуального ввода данных».

В то же время решение об отказе от дальнейшего развития ряда направлений «обусловлено фокусом на более маржинальных ИИ-продуктах и устранением дублирующих компонентов в портфеле». «Технологии "Сойка" интегрированы в продукт DreamDocs (платформа для интеллектуальной обработки документов), а технологии "Робовойс" — в платформу ROBIN (RPA — технология автоматизации бизнес-процессов с использованием роботов — и интеллектуальная автоматизация), — пояснили в Softline. — Проведенная оптимизация бэк-офисных (вспомогательных) функций позволит повысить операционную эффективность и маржинальность в будущем. Данная мера не оказала влияния на операционные показатели продолжающейся деятельности — более того, позволила высвободить операционные ресурсы для развития ИИ-ориентированных направлений».

Какие именно активы будут списаны в сфере промышленного ПО, в Softline не сообщили. При этом направление промышленного ПО является одним из основных для «Фабрики ПО». В том числе в «Фабрику ПО» были переданы компании «ОМЗ ИТ», приобретенная Softline у группы ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»), и «Омега-Альянс» (также приобретена Softline).

Показатели «Робовойс» и «Сойка»

Интересно, что «Робовойс» и «Сойка» исторически принадлежали лицам, связанным с Softline. Основным владельцем обеих компаний был фонд «Интернет проекты», который в 2022 г. принадлежал основателю Softline Игорю Боровикову (на тот момент он был гендиректором компании), а затем перешел к вице-президенту Softline по инвестициям Елене Волотовской.

В 2023-2024 гг. подразделение Softline — SL Soft (сейчас является частью «Фабрики ПО») приобрело обе компании. Сумма сделки по приобретению 72,5% в компании «Робовойс» составила 100 млн руб. 70% в компании «Сойка» также обошлись Softline в 100 млн руб., то есть всего на приобретение обеих компаний Softline потратил 200 млн руб.

По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Сойка» в 2025 г. составила 27 млн руб., сократившись за год на 44%. Валовый убыток составил 82,7 млн руб., тогда как по итогам 2024 г. у компании была валовая прибыль в размере 47 млн руб. Убыток от продаж составил 119 млн руб. (в 2024 г. была прибыль от продаж в размере 6 млн руб.), чистый убыток — 136 млн руб. (в 2024 г. чистая прибыль составила 1,5 млн руб.).

У «Робовойс» в 2025 г. выручка составила 39,9 млн руб., сократившись за год на 31%. Валовый убыток составил 70,8 млн руб. (в 2024 г. валовая прибыль составила 25,7 млн руб.), убыток от продаж — 115,5 млн руб. (в 2024 г. была прибыль от продаж в размере 1,7 млн руб.), чистый убыток — 163,8 млн руб. (в 2024 г. была небольшая чистая прибыль в размере 276 тыс. руб.).