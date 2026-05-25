Разделы

ПО Инвестиции и M&A
|

Softline списала разработчиков ПО, купленных у своих топ-менеджеров

Группа Softline отказалась от развития разработчика голосовых чат-ботов «Робовойс» и создателя OCR-системы «Сойка». Обе компании были приобретены за 200 млн руб. у структур, связанных с владельцами и топ-менеджерами Softline, однако обе компании ушли в убыток.

Softline отказалась от развития компаний «Робовойс» и «Сойка»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) приняла решение «об отказе от дальнейшего развития некоторых направлений деятельности». Об этом говорится в документах компании. В частности, речь идет о разработчике голосовых чат-ботов «Робовойс» (Robovoice), разработчике системы для распознавания текста (OCR) «Сойка» и некоторых активах в сфере промышленного ПО.

Убыток от обесценивания «Сойки» составил 47 млн руб. Ранее упомянутые активы вошли в состав компании «Фабрика ПО» (FabricaOneAI) — подразделения «Софтлайна», созданного для консолидации активов в сфере тиражного ПО и разработки ПО. «Фабрика ПО» должна была провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, но в последний момент отложила его.

1-07400_-1-_700.jpg

Фото: «Софтлайн»
Softline списал некоторые компании ИТ-бизнеса

«Сделка по покупке активов прошла в рамках стандартной практики корпоративной реструктуризации крупных ИТ-групп, — пояснили CNews в пресс-службе Softline. — В данном случае речь шла о формировании технологического контура будущих профильных кластеров группы «Софтлайн» — в первую очередь с точки зрения технологической синергии».

«Для FabricaONE.AI технологии компаний "Робовойс" и "Сойка" на момент их вхождения в контур группы представляли интерес с точки зрения расширения полносервисного предложения в области интеллектуальной автоматизации, — добавили в «Софтлайне». — Речевые боты "Робовойс" позволяют создавать различные сценарии диалогов с использованием технологий машинного обучения и нейросетей, включая обработку входящих звонков, первичный отбор персонала, лидогенерацию и запись на прием. Технологии "Сойка" специализируются на распознавании текстов и таблиц, интеллектуальной обработке документов и интеграции с ECM-системами (система управления цифровым контентом). В совокупности эти решения дополнили портфель FabricaONE.AI для корпоративных клиентов, в частности в сегментах контакт-центров, документооборота, HR-процессов (управление кадрами) и интеллектуального ввода данных».

В то же время решение об отказе от дальнейшего развития ряда направлений «обусловлено фокусом на более маржинальных ИИ-продуктах и устранением дублирующих компонентов в портфеле». «Технологии "Сойка" интегрированы в продукт DreamDocs (платформа для интеллектуальной обработки документов), а технологии "Робовойс" — в платформу ROBIN (RPA — технология автоматизации бизнес-процессов с использованием роботов — и интеллектуальная автоматизация), — пояснили в Softline. — Проведенная оптимизация бэк-офисных (вспомогательных) функций позволит повысить операционную эффективность и маржинальность в будущем. Данная мера не оказала влияния на операционные показатели продолжающейся деятельности — более того, позволила высвободить операционные ресурсы для развития ИИ-ориентированных направлений».

Какие именно активы будут списаны в сфере промышленного ПО, в Softline не сообщили. При этом направление промышленного ПО является одним из основных для «Фабрики ПО». В том числе в «Фабрику ПО» были переданы компании «ОМЗ ИТ», приобретенная Softline у группы ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»), и «Омега-Альянс» (также приобретена Softline).

Показатели «Робовойс» и «Сойка»

Интересно, что «Робовойс» и «Сойка» исторически принадлежали лицам, связанным с Softline. Основным владельцем обеих компаний был фонд «Интернет проекты», который в 2022 г. принадлежал основателю Softline Игорю Боровикову (на тот момент он был гендиректором компании), а затем перешел к вице-президенту Softline по инвестициям Елене Волотовской.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

В 2023-2024 гг. подразделение Softline — SL Soft (сейчас является частью «Фабрики ПО») приобрело обе компании. Сумма сделки по приобретению 72,5% в компании «Робовойс» составила 100 млн руб. 70% в компании «Сойка» также обошлись Softline в 100 млн руб., то есть всего на приобретение обеих компаний Softline потратил 200 млн руб.

По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Сойка» в 2025 г. составила 27 млн руб., сократившись за год на 44%. Валовый убыток составил 82,7 млн руб., тогда как по итогам 2024 г. у компании была валовая прибыль в размере 47 млн руб. Убыток от продаж составил 119 млн руб. (в 2024 г. была прибыль от продаж в размере 6 млн руб.), чистый убыток — 136 млн руб. (в 2024 г. чистая прибыль составила 1,5 млн руб.).

У «Робовойс» в 2025 г. выручка составила 39,9 млн руб., сократившись за год на 31%. Валовый убыток составил 70,8 млн руб. (в 2024 г. валовая прибыль составила 25,7 млн руб.), убыток от продаж — 115,5 млн руб. (в 2024 г. была прибыль от продаж в размере 1,7 млн руб.), чистый убыток — 163,8 млн руб. (в 2024 г. была небольшая чистая прибыль в размере 276 тыс. руб.).

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Скорость самого быстрого в мире FPV-дрона достигла 730 км/ч

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Россиян начнут приучать к ИИ со школьной скамьи: углубленное преподавание стартует с нового учебного года

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290