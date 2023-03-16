Merlion займётся дистрибуцией платформы Sellty компании «Корус консалтинг»

Merlion и ГК «Корус консалтинг» объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Документ даёт Merlion право реализации и продвижения отечественной разработки вендора – Sellty, облачной платформы для создания оптового интернет-магазина.

Sellty – это облачная платформа для самостоятельного запуска оптового интернет-магазина без продолжительной проектной деятельности и лишних трат. В Sellty есть все необходимое для быстрого и эффективного старта онлайн-продаж: управление заказами в едином окне, бесшовные интеграции с ERP-, CRM-системами, платежные сервисы и калькуляторы транспортных компаний, настройка персональных цен, шаблон каталога товаров, личный кабинет контрагента и т.д.

В ближайших планах Merlion – проведение моно- и мультивендорных вебинаров, обучение реселлеров, а также комплексная маркетинговая поддержка платформы Sellty. Сотрудничество двух компаний даст возможность оптовым организациям развивать бизнес, используя широкие возможности облачной платформы Sellty.

«Мы видим устойчивый рост спроса на облачные сервисы в России, поэтому предлагаем партнерам актуальные инструменты с развитой функциональностью. Среди них – платформа Sellty. Она соответствует реальным потребностям b2b-компаний, имеет современную архитектуру и гибкие возможности настройки без привлечения ИТ-отдела. Уверен, что с таким технологичным и надежным облачным инструментом как Sellty, наши партнеры будут успешно запускать функциональные оптовые интернет-магазины и достигать стратегических целей бизнеса», – отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

«При продвижении Sellty – единственной на российском рынке self-service платформы для запуска B2B-портала – нам важно выбрать наилучшего партнера с богатой экспертизой и реализацией лучших практик. Нам повезло начать сотрудничество именно с компании Merlion – её опыт ИТ-дистрибуции насчитывает свыше 30 лет, а партнерский канал и географический охват очень широки. Наше сотрудничество позволит реселлерам расширить экспертизу и продуктовую линейку для оптовых компаний, а нам – нарастить рыночные позиции и увеличить количество пользователей в 10 раз к концу года, в том числе благодаря профессиональной поддержке Merlion», – сказала Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг» и основатель платформы Sellty.