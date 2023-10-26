Sellty выпустила крупное обновление платформы для создания B2B-интернет-магазина

Sellty обновила свою платформу для автоматизации B2B-продаж. Теперь пользователи системы смогут управлять остатками товаров сразу на нескольких складах. Кроме того, большое количество новых возможностей получил функционал ценовых групп, позволяющий гибко выстроить индивидуальные ценовые отношения с контрагентами, а также автоматический обмен этими данными в виде индивидуальных соглашений с «1С».

Платформа Sellty — российский облачный сервис, который предоставляет заказчикам цифровые инструменты, необходимые для быстрого запуска B2B-продаж. Решение позволяет всего за пару часов развернуть интернет-магазин с полноценной витриной товаров, настроить интеграцию с «1С» и запустить документооборот с контрагентами.

В новой версии продукта доступно несколько ключевых обновлений. Прежде всего, разработчик добавил на платформу функциональность мультискладов. Теперь компании смогут отображать для клиентов актуальную информацию о наличии продукции на каждом конкретном складе — даже если их десятки или сотни в разных регионах страны.

Покупатель сможет увидеть полную картину по остаткам, выбрать удобную точку для доставки или самовывоза, или же заказать товар сразу с нескольких складов. Также клиент получит дополнительную прозрачность в информации о наличии товара на конкретных складах или в регионах. Данные о наличии товаров на разных складах обновляются автоматически через интеграцию платформы с учетной системой на базе «1С» — «1С: ERP Управление предприятием», «1С: Управление торговлей», «1С: Управление нашей фирмой» или «1С: Комплексная автоматизация».

Кроме того, в новой версии Sellty появилась возможность автоматического управления индивидуальными ценовыми соглашениями с контрагентами. Как правило, ценовые отношения, включая скидки и акции для каждого конкретного клиента, фиксируются в учетной системе продавца. Раньше для того, чтобы корректно формировать заказы и выставлять счета с индивидуальными ценами через B2B-портал, сотрудникам компании приходилось вручную переносить эти данные из «1С». Теперь это происходит в автоматическом режиме.

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Менеджеры могут изменить цену на товар, на группу или категорию товаров, или товары с единой характеристикой. Новая функциональность позволяет гибко настраивать и пересекать множество условий, чтобы воспроизвести действительно уникальные предложения для своих контрагентов. Больше не понадобится вручную перепроверять выставленные цены — все ценовые соглашения отображаются в личном кабинете на B2B-портале.

В новый релиз Sellty также вошли свыше 50 других микро-улучшений. Среди них – возможность открытия интернет-магазина только для авторизованных контрагентов, возможность добавления нескольких юрлиц в одну карточку контрагента, улучшенный UI в панели администрирования и многие другие.

«Мы постоянно проводим кастдевы и совершенствуем свой продукт, стремясь предложить бизнесу действительно полезные инструменты для автоматизированного управления интернет-продажами в B2B. Все операции в Sellty организованы по принципу одного окна — это позволяет бизнесу и покупателям работать в едином информационном пространстве и эффективнее взаимодействовать друг с другом. Благодаря внедрению платформы рутинная нагрузка на менеджеров по продажам снижается, а количество ошибок при оформлении заказов сокращается вдвое. В итоге B2B-заказчики быстрее получают необходимые товары, а бизнес повышает качество и скорость их обслуживания. Мы продолжим развивать платформу и дополнять ее востребованными функциями», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.