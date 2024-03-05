Платформа Sellty помогла «Политэк» автоматизировать процесс B2B-продаж

Компания «Политэк» внедрила облачную платформу для быстрого запуска B2B интернет-магазина Sellty. Система позволила перевести на «цифровые рельсы» базовые процессы по обслуживанию корпоративных покупателей: оформление заказа и уточнение деталей об остатках товаров, согласование индивидуальных ценовых соглашений с клиентами, а также внесение данных в «1С» и выставление счетов оптовым покупателям. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

«Политэк» — производитель полимерных трубопроводов для водоснабжения, отопления, канализации и дренажа. Проектная мощность оборудования по производству пластиковых труб и фитингов «Политэк» составляет 56 тыс. тонн в год. Общая площадь производственно-складских помещений компании — более 40 тыс. кв. м.

«Политэк» специализируются на дилерских продажах и работает с B2B-заказчиками. За каждым sales-менеджером закреплено более 30 компаний — это сотни заявок ежемесячно. Сбытовой процесс выстроен так, что клиент может оформить заказ любым удобным для него способом: например, на сайте, позвонив по телефону горячей линии или связавшись напрямую с персональным менеджером.

Учитывая высококонкурентную среду, которая сложилась в сфере производства полимерных труб, компании крайне важно постоянно улучшать качество обслуживания корпоративных клиентов, а также повышать скорость ответов на типовые вопросы покупателей в моменты пиковых нагрузок.

Большая часть проектов по строительству и ремонтов приходится на летний период, поэтому в эти месяцы значительно повышается спрос на продукцию компании и, как следствие, нагрузка на менеджеров по продажам. Чтобы снять с персонала необходимость отвечать на типовые вопросы и предложить клиентам еще один инструмент для оформления заказов в «Политэк» приняли решение о внедрении Sellty, облачного сервиса для автоматизации процесса B2B-продаж.

Sellty — российская облачная платформа, которая позволяет бизнесу самостоятельно создать B2B-портал, витрину товаров на нем, а также запустить функциональность, благодаря которой клиенты смогут оперативно получать данные об остатках сразу со всех складов поставщика.

При помощи Sellty менеджер по продажам может управлять всеми этапами сделки — принимать и подтверждать заказы, предлагать индивидуальные цены контрагентам, делиться с ними статусом заказа, а также автоматически передавать сведения о нем в учетные системы. Кроме того, Sellty помогает разгрузить менеджера по продажам и увеличить скорость обслуживания клиентов в высокий сезон.

В рамках проекта «Политэк» развернул B2B-портал в довольно сжатые сроки — всего за неделю — и открыл продажи через новый сервис. Теперь заказчики компании могут самостоятельно уточнять информацию о наличии товара. У специалистов по продажам при этом сократилось количество рутинных задач. Высвобожденное время они могут направить непосредственно на продажи и на персонализированную коммуникацию с клиентами.

«Вопросы об остатках товара — одна из наиболее частых причин обращения к менеджерам по продажам. Отработка таких запросов требует времени и увеличивает сроки ответов на более сложные запросы, которые невозможно решить без привлечения человека. Sellty помогает нам быстрее отрабатывать заявки пользователей и улучшать покупательский опыт наших заказчиков», — сказал Сергей Жмурко, руководитель отдела продаж «Политэк».

«Процесс продаж в корпоративном сегменте сильно отличается от бизнес-процесса, принятого в B2C. Одна из его главных особенностей — это вариативность цен, а также индивидуальные ценовые соглашения с каждым покупателем. Длительные согласования, а впоследствии и выставление счетов в ручном режиме — все это существенно замедляет цикл сделки, сказывается на удовлетворенности клиентов уровнем обслуживания, а также на финансовых показателях продавца. При помощи Sellty все эти задачи можно решать по принципу единого окна», — комментирует Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.

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Sellty — российская облачная система, которая позволяет бизнесу за пару часов создать витрину товаров B2B-интернет-магазина, настроить интеграцию с «1С» и начать продавать без привлечения сторонних разработчиков.