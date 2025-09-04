Sellty: закон о маркетплейсах не гарантирует улучшение условий для СМБ

В Sellty проанализировали российский рынок маркетплейсов. По прогнозам компании, принятие закона о платформенной экономике не решит такие актуальные для среднего и малого бизнеса проблемы, как высокие комиссии, влияющие на маржинальность, чрезмерная конкуренция со стороны крупных игроков и демпинг. Мелкие игроки продолжат уходить или будут подключать альтернативные каналы продаж. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

В июле 2025 г. был одобрен в первом чтении законопроект об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в России. Он вводит единые правила для цифровых площадок, включая, например, обязательство платформ идентифицировать продавцов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или госреестры, а также обеспечивать прозрачность условий договоров с продавцами. Однако это не решает все проблемы в области взаимодействия маркетплейсов с продавцами из сегмента среднего и малого бизнеса.

Маркетплейсы остаются безусловными лидерами рынка онлайн-ритейла. Они обеспечивают 78% заказов и 56% продаж в общем объеме. Но распределение продавцов неравномерно: крупные игроки занимают доминирующее положение и наращивают обороты, в то время как мелкие сталкиваются с целым рядом проблем.

Прежде всего, среднему и малому бизнесу с каждым годом становится дороже выходить на маркетплейсы — растут комиссии и расходы на рекламу внутри площадок, которые на сегодняшний день могут достигать до 30-50% от выручки. Параллельно снижается органический трафик, увеличивается демпинг, а дополнительное давление создает нестабильность условий — 21% опрошенных Data Insight продавцов указали на постоянные изменения в правилах сотрудничества с маркетплейсами.

При всем этом повышается конкуренция со стороны крупных брендов, которые обладают куда большими ресурсами. Особенно сложная ситуация — в тех категориях, где уже есть сложившиеся быстрорастущие лидеры. Небольшим продавцам все труднее поднимать свои карточки в ранжировании.

В результате у большинства продавцов из сегмента СМБ низкие обороты, даже если они параллельно присутствуют на нескольких маркетплейсах. Некоторые из них и вовсе не могут адаптироваться и уходят с рынка. Уменьшается и прирост новых продавцов: за I квартал 2025 г. он составил всего 0,45%. Период экстенсивного роста маркетплейсов за счет новых игроков заканчивается — теперь на рынке заметен тренд к консолидации и укрупнению существующих.

«Маркетплейсы остаются удобной точкой входа на рынок для многих малых предприятий. Но неопределенность и риски работы на маркетплейсах пока лишь растут — и текущие законодательные инициативы не избавляют от них полностью, хотя и повышают прозрачность взаимодействия селлеров и маркетплейсов, и пытаются ограничить возможность совершения принудительных действий со стороны маркетплейсов по отношению к малым и средним предприятиям. Сейчас на рынке активно обсуждают возможность запретить маркетплейсам направлять на субсидии больше 5% от годового оборота и менять цену на товары без согласия селлеров. Такие меры в первом рассмотрении выглядят более эффективными для развития сегмента. Кроме того, в текущей ситуации фокуса на локальные бренды важно снизить порог входа на маркетплейсы для малых и микропредприятий, в том числе за счет снижения комиссий и более конкурентных условий ранжирования карточек», — сказала Мария Бар-Бирюкова, партнер и заместитель генерального директора «Корус Консалтинг», основатель платформы Sellty.

По мнению аналитиков Sellty, текущая нестабильность ситуации приводит к тому, что продавцы активнее ищут альтернативные каналы продаж с более контролируемыми условиями. Диверсификация позволяет компаниям в сегменте СМБ увеличить прибыль вдвое-втрое уже при запуске второй площадки. В большинстве случаев в качестве дополнительной платформы продавцы выбирают собственный интернет-магазин, который не только освобождает от ограничений маркетплейсов, но и позволяет напрямую работать с клиентами, формировать лояльность и в перспективе получать до 70% от общего объема выручки.

Хотя организация собственного интернет-магазина и требует от бизнеса решения ряда задач, в частности, создания ИТ-инфраструктуры, настройки платежных систем и логистики, готовые SaaS-решения для запуска портала продаж упрощают эти процессы, минимизируя сопутствующие затраты.

«На сегодня “универсальной серебряной пули”, которая смогла бы однозначно решить такой вопрос, не существует. Селлерам нужно искать разумный компромисс между продажами на маркетплейсах и собственных ресурсах — и очень аккуратно считать экономику таких проектов», — сказала Мария Бар-Бирюкова.