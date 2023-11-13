Крупные компании переходят на облачные сервисы для создания B2B-порталов

Спрос на облачные сервисы для создания В2В-порталов со стороны крупного бизнеса вырос на 20% в III квартале 2023 г. Такую динамику отметили в компании Sellty. Эксперты Sellty отмечают, что в enterprise-компаниях снижается интерес к кастомной разработке и растет доверие к готовым решениям для цифровизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

Выручка Sellty за III квартал 2023 г. выросла на 161% в сравнении со II кварталом 2023 г. Число клиентов увеличилось на 178%. 20% прироста пришлось на компании Enterprise-сегмента.

Sellty вывел на рынок одноименную облачную платформу для самостоятельного запуска B2B интернет-магазина в конце 2021 г. Создание B2B-портала с нуля на базе Sellty не требует длительной проектной работы и капитальных затрат. Подключиться к готовому облачному сервису и развернуть витрину товаров можно всего за несколько часов.

Еще летом 2023 г. ИТ-решение было востребовано преимущественно со стороны производственных предприятий и компаний оптовой торговли с выручкой от 0,5 до 3 млрд руб. — в основном в сферах FMCG, товаров для дома, стройматериалов, фармацевтики, электроники и других. За последние три месяца продуктом заинтересовались крупные производители, оптовые и ритейл-компании с выручкой более 3 млрд руб. — их количество превысило 20% от общего числа клиентов Sellty.

В компании связывают такую стремительную динамику с несколькими факторами. Прежде всего, за последний квартал было выпущено несколько значимых обновлений продукта: налажены интеграции с «1С», добавлена функциональность мультискладов и возможность автоматического управления индивидуальными ценовыми соглашениями с контрагентами. Такие возможности позволяют эффективно управлять B2B-продажами даже крупным компаниям с большим числом филиалов и складов в разных регионах. При этом продукт не требует длительной разработки и крупных капиталовложений.

В свою очередь, со стороны компаний сегмента enterprise растет уровень осведомленности и доверия к подобным ИТ-решениям для автоматизации бизнеса. Они начинают понимать, что не обязательно разворачивать долгие и дорогостоящие проекты разработки продукта с нуля, если есть возможность подключиться к готовому облачному сервису с подходящей функциональностью. Вместо нескольких месяцев и сотен миллионов рублей, которые придется потратить на создание B2B-портала с нуля, можно развернуть витрину товаров на облачном сервисе за несколько часов. При этом все вопросы по поддержке инфраструктуры и развитию сервиса остаются на стороне вендора — не нужно нанимать собственный штат ИТ-специалистов и увеличивать ФОТ.

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«Раньше основные опасения заказчиков были связаны с безопасностью и надежностью облачных продуктов. Сейчас они понимают: проверенный облачный провайдер может обеспечить уровень защиты не хуже, чем у on-premise инфраструктуры. А в условиях текущей нестабильной экономической ситуации облака — один из лучших способов ускорить цифровизацию компании и улучшить ее ключевые показатели. По нашим данным, внедрение B2B-портала на базе платформы способно увеличить выручку компании в среднем на 20%, средний чек — на 10%, а количество заказов от одного клиента — на 25%», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель и генеральный директор Sellty.

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Sellty – облачная B2B платформа для самостоятельного запуска оптового интернет-магазина за несколько часов. Она помогает автоматизировать оптовые продажи и обслуживать больше клиентов без расширения штата за счет готового шаблона магазина, автоматизации процесса оформления заказа при помощи «1С», а также обмена документами для всех участников сделки в едином окне. Благодаря платформе рутинная нагрузка на менеджеров по продажам снижается до пяти минут, а количество ошибок в заказах уменьшается в два раза. Сервисом уже пользуется несколько десятков российских оптовых компаний, ежегодный совокупный оборот которых — более 10 млрд руб.