Sellty: до 70% клиентских заявок в оптовой торговле теряется

Разработчик платформы для создания B2B-интернет-магазина Sellty провел исследование среди российских ритейлеров, строительных компаний и производителей одежды с выручкой от 300 млн до 3 млрд руб. По данным Sellty, только 33% (326 из 1 тыс.) таких компаний отвечают на заявки от оптовых покупателей. 67% из них теряет потенциальные лиды. Эксперты связывают такую тенденцию с низким уровнем автоматизации процессов управления продажами в целом, а также невозможностью обрабатывать большой поток заявок вручную.

В Sellty проанализировали данные из «Контур.Фокус» и выяснили, что в России на конец 2022 г. была зарегистрирована 541 тыс. компаний среднего и малого бизнеса, занимающихся оптовыми продажами. Это в основном предприятия из сегментов производства и дистрибуции. По итогам custdev, включающего интервью с руководителями бизнеса, а также оценку рынка и анализ открытых источников, стало понятно, что у большинства таких организаций на сегодня низкий уровень автоматизации B2B-продаж. У них нет CRM-систем, B2B-порталов, автоматизированных инструментов контроля за работой менеджеров, а также других ИТ-решений, необходимых для точного планирования, автоматизированной обработки заявок и качественного управления сбытом.

Так, из-за низкого уровня цифровизации бизнеса большую часть времени менеджеры по продажам вынуждены заниматься рутинными задачами и выполнять роль операторов заказов. Они вручную собирают заявки от клиентов, обрабатывают их, проверяют наличие на складах и вбивают данные в учетную систему. В итоге результаты компании напрямую зависят от человеческого фактора: какие приоритеты расставляет сам менеджер, как быстро он обрабатывает запросы, насколько эффективно взаимодействует с покупателями, не делает ли ошибок.

Контролировать процесс работы с B2B-клиентами также практически невозможно — вся коммуникация между менеджерами и клиентами происходит в мессенджерах, в почте и по телефону. Такие каналы связи имеют ряд недостатков: во-первых, крайне сложно отследить качество диалога, тон коммуникации или выполнение регламентов.

Во-вторых, невозможно оценить, доносит ли менеджер до клиента полную информацию о сервисах и дополнительных возможностях компании, а также проследить цепочку конверсии в реальные заказы. Наконец, из-за большого количества каналов связи некоторые заявки просто теряются — особенно в разгар делового сезона, когда нагрузка на менеджеров увеличивается в разы.

Для подтверждения гипотезы о неэффективности ручного управления B2B-продажами в Sellty провели эксперимент. Команда отправила заявки о сотрудничестве в более чем 1 тыс. компаний. Ответы от менеджеров были получены лишь в 33% случаях. 67% заявок были проигнорированы.

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Даже если заявка была обработана, скорость ответа варьировалась от 1 дня до 2 недель. Кроме того, во многих компаниях оказались длительные этапы согласования условий взаимодействия — от первого касания до начала сотрудничества и получения доступа к ассортименту, остаткам и ценам компании мог пройти месяц и более. Такие долгие ответы на рынке B2B не конвертируются в реальные сделки.

По итогам исследования, аналитики Sellty пришли к выводу, что отсутствие цифровых решений для управления продажами приводит к тому, что бизнес упускает возможность оперативно реагировать на запросы клиентов, теряет их лояльность, вследствие чего снижается потенциальная выручка и эффективность маркетинговых кампаний.

«Во многом сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что рынок решений для автоматизации продаж в России продолжает формироваться. Долгие годы компаниям, занимающимся оптовыми продажами, приходилось закупать коробочные ИТ-решения или заниматься кастомной разработкой. СМБ-сегмент не мог себе этого позволить — в среднем такие компании готовы тратить от 300 до 500 тыс. руб. в год на автоматизацию, а “коробка” или разработка с нуля обходились в среднем в 4-7 таких бюджетов. Лишь сейчас на рынке появляются продукты, которые можно внедрять по модели SaaS и платить только за используемые ресурсы. В ближайшие 2-3 года рынок полностью сформируется, и уровень автоматизации таких компаний существенно возрастет», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель и генеральный директор Sellty.