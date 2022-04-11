«Корус Консалтинг» открыл бесплатный доступ к Sellty — платформе для создания оптового интернет-магазина для малого и среднего бизнеса

Платформа Sellty от «Корус Консалтинг» предоставляет бесплатную возможность быстрого запуска B2B интернет-магазина оптовикам и производителям. Это стало возможно в рамках тарифного пакета Start, в нем доступна вся необходимая функциональность: каталог товаров, характеристики, мониторинг остатков и корзина. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

Sellty — это платформа для создания оптового интернет-магазина. Сервис предназначен для представителей малого и среднего бизнеса — производителей и дистрибьюторов, — которые хотят запустить онлайн-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Платформа, предоставляемая по модели SaaS, позволяет создавать B2B интернет-магазин без участия команды программистов.

В качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса Sellty запускает специальный тариф Start для новых клиентов. С помощью сервиса оптовые компании смогут за несколько часов запустить интернет-магазин, а их клиенты смогут быстро найти нужную им продукцию по артикулу или названию, видеть актуальные остатки на складах и отслеживать поставки. Каталог товаров, характеристики, мониторинг остатков, корзина – доступна вся необходимая функциональность для быстрого запуска онлайн-площадки.

Предприниматели, у которых есть расширенная подписка на Sellty – Profi или Business, – имеют более широкую функциональность интернет-магазина. Среди доступных возможностей — персонализированное ценообразование, формирование счетов, расширенная интеграция и личный кабинет контрагента.

«Небольшим оптовым компаниям важно быстро адаптироваться к новым условиям, сохранить прежний темп работы и не потерять эффективность продаж и взаимодействия с контрагентами, — отметила Ирина Грудская, Product Owner платформы Sellty. — Мы поддерживаем российский бизнес — и предоставляем небольшим и средним компаниям возможность бесплатно запустить B2B-продажи в онлайне. Sellty — это удобная и функциональная платформа, позволяющая запускать интернет-магазин самостоятельно, без привлечения программистов. Сервис помогает повышать гибкость и адаптивность бизнеса, а также скорость выхода на рынок e-commerce».

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Группа компаний «Корус Консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус Консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более тысячи сотрудников.