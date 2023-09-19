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Sellty развернула b2b-портал для Sloplast

Облачная платформа Sellty позволила заводу Sloplast развернуть b2b-портал и внедрить личный кабинет для корпоративных клиентов. По итогам проекта завод смог оптимизировать процесс продаж малому бизнесу, а также начал обслуживать на 20% больше заказов за то же время. Инвестиции в платформу окупились за 2 месяца.

Завод Sloplast производит бумажно-слоистый пластик (HPL-панели). Компания выпускает изделия для дизайна интерьеров и мебели, оформления транспорта, а также декора фасадов многоквартирных домов. Раньше завод ориентировался только на крупных корпоративных клиентов федерального уровня. Такой подход обеспечивал прирост выручки в среднем на 17% в год. В 2022 г. было принято решение углубить работу с сегментами малого и среднего бизнеса. Важно было автоматизировать процесс обслуживания новых клиентов, чтобы предложить им персонализированный сервис. Платформа Sellty помогла решить эти задачи.

Sellty — облачный сервис для быстрого запуска b2b-интернет-магазина. На подключение к сервису и развертывание витрины товаров нужно всего несколько часов. Кроме того, пользователям Sellty доступна автоматическая отгрузка заказов в «», информация об остатках и индивидуальных условиях для оптовых клиентов, а также модуль хранения финансовых и бухгалтерских документов — и все это в едином окне.

Внедрение сервиса позволило Sloplast оптимизировать процесс создания заказов. Теперь от менеджеров требуется только проверка заказа, бронь товара на складе и отправка счета через Sellty. Все цены на b2b-портале обновляются автоматически. В свою очередь, клиенты могут оперативно подобрать товар и оформить заказ — с любого устройства и в любое время.

Использование платформы Sellty позволило высвободить до 2,5 рабочих часов менеджеров в день — это время они могут использовать для решения более важных задач, например, персонализированных коммуникаций с клиентами. Кроме того, Sloplast смогла обойтись наймом одного менеджера по продажам в сегменте СМБ вместо двух, как планировалось до внедрения сервиса. В результате инвестиции в Sellty окупились за 2 месяца только на экономии ФОТ. При этом платформа позволила обслуживать на 20% больше клиентов из сегмента малого бизнеса за то же время.

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«Благодаря Sellty наш завод стал пионером на рынке онлайн-продаж в сегменте b2b. Мы выстроили клиентоориентированный подход к управлению заказами — и теперь можем предоставить высокий уровень сервиса даже для небольших компаний. У внедрения b2b-портала есть и другие выгоды. У наших сотрудников появилась возможность в онлайн-режиме видеть все остатки на складах и следить за их ликвидностью. Теперь все оставшиеся товары можно постепенно реализовать на распродажах, вместо того чтобы их списывать», — сказал Виктор Болотов, директор по развитию Sloplast.

«Сегодня развитие b2b-направления бизнеса сложно себе представить без современных цифровых инструментов. В конкурентной борьбе побеждает тот, кто активно использует автоматизацию и оптимизирует бизнес-процессы. Наша платформа помогает быстро запустить новый канал лидогенерации, освободить ресурсы сотрудников и, как следствие, повысить рентабельность бизнеса», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель платформы Sellty.

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