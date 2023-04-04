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«Корус консалтинг» запустил новый бренд MONS   

ГК «Корус консалтинг» создала дочернюю компанию MONS, которая будет заниматься созданием и модернизацией ИТ- и инженерной инфраструктуры, обеспечением информационной безопасности и технической поддержкой ИТ-решений российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг» .

MONS — новая дочерняя компания ГК «Корус консалтинг», созданная на базе департамента системной интеграции и ИТ-аутсорсинга. В 2010 г. внутренний ИТ-отдел компании запустил первые проекты: кросс-доменную миграцию, а также поддержку рабочих мест пользователей в телекоммуникационной компании Yota. Затем накопленная экспертиза помогла расширить практику до проектов комплексного сопровождения ИТ-инфраструктуры.

Сегодня компания MONS развивает семь направлений работы: инфраструктурные решения, техническая поддержка, исследования и разработка, инженерные системы, системная интеграция, информационная безопасность и автоматизация промышленных предприятий. Сотрудники анализируют перспективные технологии, разрабатывают решения «с нуля» и адаптируют продукты вендоров под бизнес-потребности клиентов. Также компания внедряет системы мониторинга промышленного оборудования, а также решения по автоматизированному управлению инструментом на производстве — Tool Data Management. Это соответствующее ПО и «умные шкафы», которые выдают инструменты и фиксируют их оборот на заводе.

Всего реализовано более 500 проектов у 150 клиентов. Среди постоянных заказчиков — российские и международные компании: «О’кей», Lamoda, Familia, KFC, Nokian Tyres, Tele2, PepsiCo, Carel и др. В большинстве из них выполнено несколько проектов.

«MONS — это молодая команда специалистов, которая обеспечивает четкую и отлаженную работу ИТ-инфраструктуры российского бизнеса. Новый бренд в переводе в переводе с латыни означает «гора» —символ постоянства, устремленности и вызова. Также в названии заложен второй смысл — MONS-ters — “Монстры ИТ”. Мы подходим к решению задач не как подрядчик, а как открытый бизнес-партнер, и приносим реальный и измеримый результат», — сказал Дмитрий Кочанов, директор MONS.

Сейчас MONS планирует сфокусироваться на продуктовых нишах, высвобождаемых при уходе зарубежных вендоров. Экспертиза в новых отечественных решениях помогает компании сопровождать проекты по переходу бизнеса на российское системное и прикладное ПО (Base Alt, Astra Linux, «Ред ОС»), СХД, серверы, рабочие станции (Depo, «Тринити», «Аквариус», IRU, «Эльбрус»), системы виртуализации и резервного копирования. Кроме того, специалисты продолжают поддерживать и развивать существующие продукты партнеров.

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Цифровизация

«MONS — отличный пример развития бизнеса внутри компании. Команда начинала свою работу, как внутренний ИТ-отдел, который сейчас превратился в самостоятельный успешный проект. Компания, как платформа, дала все необходимые для развития ресурсы — бэкофис, базу клиентов, корпоративные сервисы, инвестиции. Важно ими правильно воспользоваться для роста: неуклонно наращивать собственную экспертизу, постоянно улучшать качество сервиса и внутренних процессов. Это та база, которая позволит бизнесу работать самостоятельно в дальнейшем», — сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.

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