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MONS помог Astros Logistics централизовать и ускорить обмен данными с помощью платформы Inpolus®

Компания MONS (входит ГК «Корус Консалтинг») завершила проект внедрения интеграционной платформы Inpolus® Integration Platform в компании Astros Logistics — одном из игроков в сфере международной и внутренней логистики. Теперь все ключевые системы Astros Logistics синхронизированы и отказоустойчивы — интеграционная платформа обеспечивает стабильный, контролируемый обмен данными в режиме 24/7 без дополнительной нагрузки на ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

Внедрение отечественной платформы стало ключевым этапом в реализации ИТ-стратегии Astros Logistics. Перед компанией стояла задача – заменить зарубежную WMS-систему на российскую и выстроить эффективную архитектуру для цифрового обмена данными между различными внутренними и внешними ИТ-сервисами. Учитывая высокий уровень технологических требований и объём данных, с которыми работает компания, было принято решение внедрить современную интеграционную платформу на базе решений компании «Инполюс» — российского разработчика программных продуктов класса enterprise middleware.

Команда MONS спроектировала архитектуру интеграционных потоков, настроила компоненты платформы, запустила ключевые сценарии, обучила команду заказчика и в дальнейшем будет оказывать техническую поддержку.

Платформа Inpolus® позволила интегрировать клиентский портал с двумя WMS-системами (действующей и новой) без сбоев в пользовательском опыте. В рамках проекта было реализовано более 60 API и 11 файловых коннекторов. Также была создана единая шина обмена данными, которая сократила количество дублирующих интеграций между системами. Это обеспечило повышение прозрачности, управляемости и скорости взаимодействия внутри всей цифровой экосистемы компании.

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Цифровизация

Кроме того, инструменты low-code в Inpolus® позволяют быстро вносить изменения в бизнес-логику интеграций, что критически важно для компаний, находящихся в стадии активного развития. Благодаря этой гибкости платформа уже сегодня обрабатывает более 60 тыс. сообщений в сутки и сотни файлов обмена, обеспечивая бесперебойную работу всех связанных ИТ-систем с уровнем SLA выше 99,5%.

«Мы подошли к этому проекту с пониманием как стратегических задач заказчика, так и технологических особенностей отрасли. Наша цель заключалась не просто в запуске платформы, а в обеспечении стабильного и масштабируемого обмена данными между всеми ключевыми системами компании, Команды Inpolus и Astros Logistics проявили высокий уровень вовлеченности и профессионализма на всех этапах — от пилотирования до сопровождения. Это именно тот формат сотрудничества, который приводит к результату. Такое взаимодействие позволяет достигать результатов не только с точки зрения цифровизации, но и с точки зрения устойчивого технологического развития», — сказал Владимир Бобров, руководитель направления исследований и разработок MONS.

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