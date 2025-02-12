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Кожаева Оксана



12.02.2025 «Корус Консалтинг» помог «Востокцементу» перейти с Microsoft Dynamics 365 CRM на BPMSoft 1
05.12.2022 «Корус консалтинг» расширила функциональность онлайн-портала для контрагентов «Востокцемента» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кожаева Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1222 1
Востокцемент 13 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5075 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 449 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3086 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12217 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 25 1
Microsoft Dynamics 365 133 1
Бар-Бирюкова Мария 95 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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