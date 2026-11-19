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Microsoft 6Wunderkinder GmbH Wunderlist
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Microsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25953 3
|Cyanogen Mod 54 1
|Google LLC 12879 1
|Box inc - box.com - box.net 378 1
|Google Russia - Гугл Россия 230 1
|PayPal 675 1
|Dropbox 531 1
|Uber 368 1
|Y Combinator - венчурный фонд 59 1
|США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 169 1
|США - Калифорния 4852 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55299 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170153 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1327 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 272 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.