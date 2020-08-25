В WhatsApp появится архиполезная «фишка», которую ждут миллионы пользователей

27253

Разработчики добавят в WhatsApp встроенную функцию удаления полученных файлов, занимающих в памяти смартфона много места. Пользователи смогут видеть наиболее тяжелые файлы и объем каждого чата, а также отслеживать количество и объем отправленных документов.



Полезное нововведение

В мессенджере WhatsApp в обозримом будущем может появиться функция удаления файлов, полученных пользователем в процессе общения в личных или групповых чатах. Как сообщает ресурс WABetaInfo, новый раздел Storage usage («Использование памяти») позволит видеть, сколько занимают те или иные файлы и решать, что с ними делать дальше.

Новый раздел сможет показать не только все полученные файлы, но также отметить, частью каких чатов они являются. Это позволит снизить вероятность удаления важных документов.

Напомним, что WhatsApp позволяет обмениваться любыми файлами – документами, фотографиями, аудиозаписями, GIF-анимациями и т. д. Передача видеороликов тоже возможна, и именно они, как правило, занимают больше всего свободного пространства – это зависит в первую очередь от их длины и разрешения.

Чему конкретно научится WhatsApp

Согласно скриншоту, опубликованному WABetaInfo, раздел Storage Usage позволит сортировать все полученные файлы по месту, занимаемому им. На изображении также виден раздел Forwarded files, в котором, судя по его названию, будут собраны файлы, отправленные самим пользователем. К примеру, в Android такие файлы скапливаются в папке Sent каталога WhatsApp\Media.

Так будет выглядеть раздел Storage usage в WhatsApp для Android

В отдельном списке будут перечислены самые тяжелые файлы (Large files). Чуть ниже видна сортировка чатов по объему занимаемого ими места в памяти мобильного устройства.

Сроки реализации

На момент публикации материала раздел Storage usage не был доступен обычным пользователям ни под iOS, ни под Android. Сроки запуска новой функции ресурс WABetaInfo не называет.

Представители Facebook не комментируют информацию о новом инструменте, встроенном в WhatsApp. Компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) владеет этим мессенджером, как сообщал CNews, с февраля 2014 г.

Функция ради функции?

Инструмент Storage usage – удобное средство удаления файлов из WhatsApp, включая те, которые не стоит хранить в памяти гаджета. Однако ввиду его отсутствия в существующих версиях мессенджера есть приложения, полностью заменяющие его.

Средство очистки WhatsApp в прошивке Xiaomi MIUI 11

В большинстве современных Android-смартфонов есть встроенное приложение-клинер, удаляющее накопившиеся в гаджете мусорные файлы. К примеру, в устройствах Xiaomi с оболочкой MIUI последних версий такая функция встроена в приложение «Безопасность», и в ней присутствует отдельная опция очистки именно WhatsApp.

В то же время стандартные средства оболочек смартфонов не всегда могут корректно провести процедуру удаления. К тому же, из предоставленной WABetaInfo информации видно, что по количеству функций инструмент Storage usage выигрывает у них.

Глобальное обновление

Разработчики WhatsApp могут интегрировать Storage usage в мессенджер при помощи небольшого апдейта или нового глобального обновления. Последнее такое они выпустили в начале июля 2020 г.

Новые функции мобильного WhatsApp

Установка новой версии WhatsApp открывала пользователям доступ к анимированным стикерам, новому способу добавления контактов через QR-коды (больше не трубуется вручную вводить номера телефонов) и существенно модернизированному режиму видеозвонков. Девелоперы повысили качество роликов, позволили устраивать видеоконфереции с участием до восьми человек и научили мессенджер разворачивать видеозвонки на весь экран.

Темная тема настольной версии WhatsApp

Ряд функций были добавлены в настольную версию WhatsApp и его модификацию для классических сотовых телефонов на базе прошивки KaiOS. Первая получила темную тему (работает настольной программе и браузерной версии), а вторая – поддержку исчезающих статусов.