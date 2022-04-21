WhatsApp заблокирует россиянам часть функций и снова станет платным. Но не для всех

С 22 апреля 2022 г. россияне не смогут отправлять через WhatsApp фотографии с функцией автоматического удаления. Эту опцию разработчики решили отключить, сославшись на некорректную ее работу. Также в ближайшем будущем WhatsApp предложит заплатить за возможность пользоваться одним профилем на 10 устройствах. Опция будет доступна только бизнес-пользователям – обычные ограничены четырьмя устройствами, но деньги с них пока не просят.

Минус одна функция WhatsApp

Мессенджер WhatsApp отключит в России функцию отправки исчезающих фотографий, пишут «Известия». Запрет на использование данной функции вводится с 22 апреля 2022 г.

Пока неясно, коснется ли данное ограничение только пользователей из России, или же мессенджер отключит ее по всему миру.

WhatsApp с 2014 г. принадлежит корпорации Meta (в прошлом – Facebook). В марте 2022 г. она была признана в России экстремистской организацией.

Пока WhatsApp отключает функции, другие мессенджеры, напротив, запускают новые

Функцию отправки исчезающих изображений разработчики добавили в WhatsApp сравнительно недавно – в августе 2021 г. Она нужна для того, чтобы отправленные изображения удалялись автоматически через заданный промежуток времени, и чтобы не приходилось делать это вручную.

Официальная причина

Запрет на отправку автоматически удаляющихся фотографий, по заверениям разработчиков WhatsApp, связан вовсе не с антироссийскими санкциями. Проблема кроется в работе самой функции. Удаляя изображение в диалоге, WhatsApp «забывал» сделать то же в памяти устройства.

В итоге все удаленные фотографии оставались в каталоге мессенджера на смартфоне получателя. Он мог в любое время скопировать их и использовать по своему усмотрению. Другими словами, нововведение WhatsApp не могло обеспечить должный уровень приватности.

Однако в этой ситуации не совсем ясно, что помешало разработчикам просто доработать функцию, чтобы фотографии удалялись и из диалога, и из памяти устройства. Сами они на этот счет ничего не говорят.

Популярность WhatsApp в России

WhatsApp является самым востребованным мессенджером во все мире. По данным Statista.com, на январь 2022 г. число его активных пользователей превышало 2 млрд.

На тот же период времени россияне тоже чаще всего отдавали предпочтение именно WhatsApp. Но в конце февраля 2022 г. ситуация стала меняться. На фоне запрета в России различных интернет-сервисов многие россияне стали устанавливать на свои устройства Telegram Павла Дурова, который благодаря функции каналов позволяет блогерам оставаться на связи со своей аудиторией.

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Весь март 2022 г. Telegram демонстрировал стремительный рост, и к концу месяца он смог обойти WhatsApp. Как сообщал CNews, пока это касается только абонентов оператора «Мегафон», но не исключено, что в ближайшем будущем WhatApp отойдет на второе место и у тех, кто пользуется «Билайном», МТС или Tele2.

Возвращение к истокам

На заре своего существования WhatsApp был платным. Начиная со второго года, пользователи должны были платить за него ровно $1 (77 руб. по курсу ЦБ на 21 апреля 2022 г.) в год. Владельцам iPhone была доступна единоразовая покупка приложения за ту же сумму.

Под крыло Meta WhatsApp перешел в феврале 2014 г., но лишь спустя два года компания отменила платную модель пользования месенджером. Теперь, похоже, WhatsApp в этом плане возвращается к истокам.

По информации портала WABetaInfo, разработчики WhatsApp хотят внедрить новые условия подписки для бизнес-пользователей. Совсем недавно в мессенджере появилась полноценная функция привязки нескольких устройств к одному аккаунту. К примеру, больше не требуется держать телефон подключенным к интернету при работе в WhatsApp на настольном ПК.

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В работе этой функции есть ограничения – к одному профилю можно подключить не более четырех устройств. Но за деньги можно будет увеличить это количество до 10, что действительно может пригодиться владельцам бизнес-аккаунтов.

Разработчики пока не готовы озвучить стоимость новой услуги и сроки ее внедрения. Обычные пользователи продолжат пользоваться WhatsApp на бесплатной основе. Вероятно, это связано с тем, что возможность общаться в одном аккаунте с нескольких устройств в том же Telegram появилась еще несколько лет назад.