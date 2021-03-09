WhatsApp оставит без связи пользователей старых iPhone

WhatsApp готовится к отключению поддержки платформы iOS 9 – она исчезнет в одной из следующих стабильных сборок мессенджера. Он перестанет работать на iPhone 4, iPad mini, iPad 2 и более ранних устройствах. Большинство других популярных мессенджеров достаточно давно отказались от поддержки iOS 9 – им нужна минимум iOS 11.

WhatsApp распрощается с iOS 9

Мессенджер WhatsApp очень скоро может перестать работать на некоторых смартфонах компании Apple. По информации профильного портала WABetaInfo, в одной из следующих его стабильных сборок будет отключена поддержка платформы iOS 9.

Отсутствие поддержки iOS 9 специалисты WABetaInfo обнаружили в WhatsApp версии 2.21.5 beta. В разделе часто задаваемых вопросов на сайте WhatsApp об отмене поддержки iOS 9 информации пока нет.

Если Facebook, владеющая WhatsApp с февраля 2014 г., решится на ее отключение в стабильной сборке мессенджера, то актуальные версии приложения больше не смогут получать владельцы смартфонов iPhone 4 и 4S (и более старых), а также планшетов iPad mini первого поколения, iPad 2 и iPad 3. Под ударом окажутся и пользователи плееров iPod Touch 5, и все они больше не смогут создать новый аккаунт или повторно подтвердить существующие профили.

Сроки отключения поддержки iOS в стабильных сборках WhatsApp пока не назначены

Другими словами, в случае переустановки приложения или попытки активации нового аккаунта на устройстве под управлением iOS 9 мессенджер перестанет работать.

Невелика потеря

Премьера iOS 9 состоялась в июне 2015 г., а первые устройства на ее основе появились в сентябре 2015 г. На момент публикации материала система признана устаревшей – Apple продвигает iOS 14 и готовится к анонсу iOS 15 летом 2021 г.

Система iOS 9, с момента выхода которой прошло около пяти с половиной лет, больше не получает обновления. Последний крупный апдейт до версии 9.3.5 она получила еще в августе 2015 г., однако в июне 2019 г. Apple пришлось выпустить для нее мини-патч 9.3.6, устраняющий нестабильную работу GPS на устройствах под ее управлением.

Устройств на базе старых iOS почти не осталось

Согласно StatCounter, в марте 2021 г. на долю всех версий iOS ниже 12,4 приходилось 16,85% всех активных мобильных устройств Apple – iPhone, iPad и iPod Touch. Портал david-smith.org приводит более детальную статистику – по его данным, из 100% iPhone на iOS 9.x в марте 2021 г. работало лишь 0,1% устройств. В стане iPad доля iOS 9.x была значительно выше – здесь она достигала 4,5%.

Подобное случалось и раньше

Отключение поддержки некогда популярной платформы, которой некогда пользовались сотни миллионов людей по всему миру, для WhatsApp постепенно становится традицией. Около года назад, в начале февраля 2020 г., мессенджер перестал работать на устройствах под iOS 8, вышедшей летом 2014 г.

Устройства, получившие поддержку iOS 10

Тогда же из WhatsApp исчезла поддержка прошивки Android 2.3.7 Gingerbread. Но тут следует уточнить, что она появилась еще в 2010 г., и еще на тот момент была признана устаревшей – все без исключения смартфоны и планшеты на ее основе давно не соответствуют актуальным требованиям. В настоящее время Google распространяет Android 11 и готовится к премьере Android 12, бета-версия которой уже доступна для разработчиков.

Медицинский ум: чем может помочь искусственный интеллект здравоохранению Искусственный интеллект

В конце декабря 2019 г. WhatsApp утратил поддержку устройств под управлением Windows Phone – полностью устаревшей мобильной платформы, годами не получавшей обновления. Microsoft окончательно признала ее мертвой осенью 2017 г.

Устаревшие ОС разработчикам не нужны

Пока неизвестно, что побудило разработчиков WhatsApp исключить поддержку iOS 9. Также нет информации, почему они решили сделать это именно сейчас, а не несколькими годами ранее.

Так, например, основные конкуренты мессенджера достаточно давно не поддерживают не только iOS 9, но и iOS 10, и это, в первую очередь, Viber. Мессенджер заработает исключительно на устройствах под управлением iOS 11 или Android 4.2 – гаджеты с более старыми прошивками теперь «вне игры».

Signal, считающийся одним из самых защищенных мессенджеров в мире, оказался еще более требовательным к актуальности прошивки. Для работы ему необходимо наличие на устройстве ОС Android хотя бы версии 4.4 и iOS не ниже версии 11.1.

На фоне Signal, Viber и, в скором будущем, WhatsApp, Telegram имеет более широкий спектр поддерживаемых устройств. Мессенджеру Павлу Дурова, пережившему всероссийскую блокировку в апреле 2018 г. и сбросившему оковы Роскомнадзора в июне 2020 г., будет вполне достаточно iOS 9 и Android 2.3.

В феврале 2021 г. CNews писал, что до конца весны 2021 г. WhatsApp отключит текстовые сообщения на миллиардах устройств по всему миру, вне зависимости от версии их прошивки. Это случится, если владельцы гаджетов откажутся принимать новую политику безопасности, согласно которой WhatsApp даст сам себе право отправлять в Facebook расширенную информацию об аккаунтах пользователей. Она будет использоваться для улучшенного таргетинга рекламы.