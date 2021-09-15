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Интеграция Бизнес-приложения
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Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы

Microsoft представила новые функции Microsoft Teams и Office 365, которые учитывают разнообразные потребности сотрудников и обеспечивают удобство работы независимо от её формата.

Компания анонсировала инновации для Teams Rooms на базе новых интеллектуальных камер. Они используют технологии активного отслеживания выступающих благодаря искусственному интеллекту, позволяющему камерам в помещении реагировать на звук, мимику и жесты, чтобы определять говорящего и приближать его на экране, несколько видеопотоков, а также распознавание лиц.

Обновленный режим компаньона в мобильной версии Teams облегчает быстрый доступ к функциям взаимодействия, таким как чат, живые реакции и Microsoft Whiteboard, а также позволяет получить доступ к некоторым опциям управления, таким как возможность присоединиться к конференции, сформировать презентацию PowerPoint, отключить звук в чате, включить или выключить камеры и т.д.

В сочетании с функцией динамического просмотра, по мере того как участники будут присоединяться к конференции, программа автоматически настраивает разнообразные элементы представления, чтобы удалённые сотрудники без проблем видели рабочее пространство и его элементы.

Обновлённая опция Working hours предоставляет возможность заполнять календарь с учётом особенностей рабочего графика, чтобы другие сотрудники смогли видеть, когда и где вы будете работать.

Новая функция RSVP позволит указывать, будете вы присутствовать на встрече лично или онлайн, чтобы организаторы могли лучше подготовиться, забронировав комнату с аппаратурой для видеосвязи или взяв с собой оборудование для громкой связи.

Функция Hot desking на дисплеях Microsoft Teams позволяет пользователям находить и резервировать гибкие рабочие места в офисе.

Microsoft анонсировала ряд других новых приложений и опций. Cameo — новое приложение для PowerPoint, которое легко интегрирует ленту с камеры в презентацию, позволяет настраивать отображение пользователя на слайдах и даёт рекомендации по компоновке для оптимального просмотра. Выпуск Cameo ожидается в начале 2022 года.

Опция Speaker coach для Microsoft Teams на базе искусственного интеллекта даёт персональные рекомендации о темпе речи спикера. Также она способна уведомлять говорящего, если тот кого-то прерывает, и напоминает о необходимости проверки связи с аудиторией. Speaker coach для Microsoft Teams станет доступна в начале 2022 года.

Microsoft Viva добавляет в рабочий процесс общение, новые знания, идеи и элементы обучения. Благодаря Viva пользователи смогут получать информацию о деятельности компании непосредственно из Teams. Также там можно будет найти персональные объявления, интервью с представителями компании и разделы, посвящённые ежедневной проверке здоровья и отчётам о расходах. В ближайшие недели мобильное приложение Viva Connections появится в предварительном доступе.

С появлением Apple Car Play в Microsoft Teams в этом месяце пользователи смогут присоединяться к конференциям и совершать звонки по громкой связи в дороге с помощью Siri.

Использование приложений во время встреч Teams расширяет возможности взаимодействия в режиме реального времени и делает совместную работу более увлекательной и продуктивной. Теперь пользователи смогут делиться контентом и работать с ним, не прерывая конференции, что позволяет оперативно браться за решение проблем и устраивать мозговые штурмы, например, с помощью приложений Miro, MURAL, Lucidspark и Freehand, в ближайшее время станут доступны и ряд других.

Владимир Бахур

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