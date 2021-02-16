Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

Фонд Polar Asset Management Partners вложился в Kismet

Канадский фонд Polar Asset Management Partners стал владельцем 8% акций компании Kismet, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и созданной Иваном Тавриным. Эта информация следует из документов, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Polar Asset Management Partners был создан в 1991 г. и называет себя крупнейшим хедж-фондом Канады. Сейчас под управлением фонда находится активы на общую сумму более $3 млрд.

Для чего Таврин вывел Kismet на IPO

Иван Таврин – известный на российском телекоммуникационном и медийном рынках топ-менеджер. Он занимался скупкой региональных радио- и телестанций, часть которых затем перепродал «ТВ-3».

Вместе с Алишером Усмановым Таврин также владел холдингом ЮТВ, а затем выкупил долю партнера. Некоторое время ЮТВ владел другим телевизионным холдингом – «СТС-Медиа». В 2012-2016 гг. Таврин гендиректором сотового оператора «Мегафон», подконтрольного Усманову.

Канадский фонд Polar Asset Management Partners стал совладельцем компании Kismet, созданной экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным

Kismet в конце 2020 г. провела первичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. В ходе размещения было привлечено $250 млн. Таврин через компанию Kismet Sponsor владеет 21,3% акций Kismet.

Kismet относится к так называемым SPAC (Special-purpose acquisition company): компания на момент размещения не имела активов, а все привлеченные средства были переданы в траст. Средства привлекались с целью инвестирования в будущие сделки.

Помимо Polar Asser Management Partners, в число крупных акционеров Kismet американский миллиардер, владелец хедж-фонда Millenium Managmanet Исраэль Энгландер (Israel Englander). Фонд собрал 7,8% акций Kismet.

Как Kismet объединяется с созданным россиянами разработчиком игр Nexters

О первой и последней сделке в истории Kismet было объявлено в феврале 2021 г. Kismet осуществит слияние с кипрской компанией Nexters, разрабатывающей мобильные игры. Создателями компании являются россияне Андрей Фадеев и Борис Герцовский. Совладельцами компании также являются братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчик игр – Playrix. Основная разработка компании – мобильная RPN Hero Wars.

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В рамках сделки Kismet будет поглощена специально зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Nexters (Nexters BVI). Затем Nexters BVI поглотит кипрскую Nexters, которая таким образом получит листинг на NASDAQ.

По итогам сделки у основателей и менеджмента Nexters, включая Фадеева и Герцовского, будет 42% объединенной компании, у братьев Бухманов (через кипрскую компанию Everix Investments) – 40%, у акционеров Kismet – 12%, у структуры Таврина – 6%.

Денежные затраты на данную сделку составят $300 млн. Из этой суммы $250 млн составят средства, привлеченные Kismet в ходе IPO, остальное доплатит структура Ивана Таврина.

Из суммы в $300 млн половина ($150 млн) уйдет владельцам кипрской Nexters, $130 млн будет направлено на докапитализацию компании, $15 млн составят затраты на сделку.