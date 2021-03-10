Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Brainly Знания Образовательное онлайн-сообщество
Публикаций - 72, упоминаний - 96
Brainly упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гвяздовски Михал 5 5
|Покушалова Ольга 15 2
|Духанина Любовь 4 2
|Бурков Олег 2 1
|Ласкин Сергей 5 1
|Головатый Леонид 9 1
|Krokowski Filip - Кроковски Филипп 1 1
|Якунина Наталия 1 1
|Закутаева Светлана 2 1
|Теплов Павел 13 1
|Водясов Алексей 109 1
|Фальков Валерий 9 1
|Обухов Андрей 3 1
|Киселёв Алексей 34 1
|Путин Владимир 2473 1
|Ковнир Евгений 74 1
|Черкасова Надия 21 1
|Янкин Андрей 22 1
|Агаев Сергей 24 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
|Bloomberg 988 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
|BleepingComputer - Издание 145 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175063, в очереди разбора - 991135.
Создано именных указателей - 70831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175063, в очереди разбора - 991135.
Создано именных указателей - 70831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru