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Brainly Знания Образовательное онлайн-сообщество



10.03.2021 Онлайн-опрос Znanija.com: почти 70% школьников из России и СНГ боятся выпускных экзаменов
17.12.2020 Онлайн-платформа Brainly привлекла $80 млн в инвестиционном раунде серии D
19.11.2020 Аудитория образовательной платформы Brainly удвоилась
12.05.2020 Число ежемесячных пользователей сервиса «Знания» из России и СНГ достигло 55 млн
10.04.2020 Число пользователей международного образовательного онлайн-сообщества Brainly достигло 200 млн
25.12.2019 Онлайн-сообщество «Знания» достигло отметки в 35 млн уникальных пользователей в месяц
15.06.2016 Brainly купил платформу для совместного обучения OpenStudy
11.05.2016 Образовательная платформа Brainly закрыла раунд инвестиций объемом $15 млн
09.04.2013 Международное приложение для обмена знаниями стало доступно для Android
28.01.2013 Brainly.com запустила iOS-приложения для разных языковых версий сервисов social learning

Публикаций - 72, упоминаний - 96

Brainly упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3831 6
Microsoft Corporation 22042 5
VK - Mail.ru Group 2945 5
Ростех - Ростехнологии 2421 3
Philips 1926 3
Fortinet 316 3
Huawei 3099 2
Инфосистемы Джет 857 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8627 2
Nvidia Corp 3067 2
Intel Corporation 11034 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 735 2
Cisco Systems 4682 2
Sony 6087 2
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1540 1
1С-ИжТиСи 4928 1
Ricoh Pentax 208 1
1С-Битрикс - Bitrix 5279 1
Yandex - Яндекс 4802 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2296 1
Apple Inc 10405 1
Acer Group 2268 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7610 1
Dialog - Диалог 163 1
VMware 1997 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1483 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1077 1
Google LLC 9851 1
SoftwareONE Group 103 1
Nikon 582 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 48 1
Сбер - Цифровая Платформа 325 1
Darkside - Хакерская группировка 20 1
Seiko Epson Corporation 855 1
Meta - Facebook 4171 1
Ericsson 2689 1
SEQ - SEC Consult Services 1350 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 1
PayPal 628 1
Naspers 65 3
Runa Capital 155 3
Avito - Авито 208 2
Learn Capital 2 2
Почта России ПАО 1828 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5039 2
Colonial Pipeline 22 1
General Catalyst 16 1
TripAdvisor 39 1
Газпром нефть 410 1
X5 Group 663 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 71 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
Открытие ФК 2028 1
Societe Generale - Росбанк 429 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 1
Норникель - Норильский никель 278 1
Президент Российской Федерации 3052 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1269 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 6 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 197 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 1
Правительство РФ 7039 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1896 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1862 1
Знание - Российское общество 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7570 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7803 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5673 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2651 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30731 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3369 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12614 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1564 3
Сервер - Серверные платформы 2278 3
Big Data - Большие данные 1983 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4604 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 270 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 593 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 708 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1350 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6068 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5063 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6210 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 375 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 254 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2289 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 225 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1845 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1084 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2425 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3033 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4077 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 135 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2709 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 615 1
RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил 4 1
Geolocation - Геолокация - определение реального географического местоположения электронного устройства 22 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 149 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 723 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1355 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 54 1
Автоматизация 101 1
Smart технологии - Смартизация 341 1
Социальные сети - Соцсети 488 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 332 1
Apple iOS 6297 3
Google Play - Google Store - Android Market 2668 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1485 2
Microsoft Windows 10 11222 2
Microsoft Office 365 814 2
Acronis True Image 69 2
Google Android 11679 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1713 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 231 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 400 1
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 4 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 306 1
VK Live 9 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 1
VK Business 2 1
Navicon Mindlab - Инновационная лаборатория 1 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 43 1
Apple - App Store 2380 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 71 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5126 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 270 1
Apple macOS 1373 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 262 1
C++ - Язык программирования 436 1
Microsoft Outlook 1231 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 290 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 22 1
Microsoft Edge - браузер 1876 1
Adobe Photoshop 663 1
Гвяздовски Михал 5 5
Покушалова Ольга 15 2
Духанина Любовь 4 2
Бурков Олег 2 1
Ласкин Сергей 5 1
Головатый Леонид 9 1
Krokowski Filip - Кроковски Филипп 1 1
Якунина Наталия 1 1
Закутаева Светлана 2 1
Теплов Павел 13 1
Водясов Алексей 109 1
Фальков Валерий 9 1
Обухов Андрей 3 1
Киселёв Алексей 34 1
Путин Владимир 2473 1
Ковнир Евгений 74 1
Черкасова Надия 21 1
Янкин Андрей 22 1
Агаев Сергей 24 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 101535 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44370 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31846 10
Польша - Республика 1520 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10831 6
Германия - Федеративная Республика 8253 6
Румыния 586 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12268 6
Франция - Французская Республика 5402 5
Украина 5862 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12459 4
Япония 9508 4
Испания - Королевство 2757 4
Казахстан - Республика 4375 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12470 3
Бразилия - Федеративная Республика 1915 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11955 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2933 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1976 2
Сингапур - Республика 1553 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 999 2
Нидерланды 2108 2
Япония - Иокогама 36 2
Португалия - Лиссабон 37 2
Индонезия - Республика 773 2
Португалия - Португальская Республика 751 2
Америка Латинская 1393 2
Беларусь - Белоруссия 3359 2
Азия - Азиатский регион 3507 2
Италия - Итальянская Республика 3072 2
Европа 9887 1
США - Нью-Йорк 2594 1
Польша - Краков 20 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 679 1
Саудовская Аравия - Королевство 490 1
Иран - Исламская Республика Иран 940 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1480 1
Южная Корея - Республика 3874 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1103 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4600 8
Банковский сектор экономики 1433 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2139 4
Русский язык 3899 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1568 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1666 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 317 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 46 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 982 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 101 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
Венчурные инвестиции 205 1
Экономический эффект 559 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 817 1
Пиратство - Авторское право 325 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
Образование в России 1581 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 161 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 1
Bloomberg 988 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
BleepingComputer - Издание 145 1
Gartner 3267 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
Венчурный барометр 2 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 6 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 20 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 20 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 60 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 316 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 49 1
Cornell University - Корнеллский университет 133 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 269 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 538 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 23 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
GeekBrains 43 1
Cisco Connect 5 1
Photokina 59 1
100+ Forum Russia 330 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175063, в очереди разбора - 991135.
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