Онлайн-сообщество «Знания» достигло отметки в 35 млн уникальных пользователей в месяц

Онлайн-сообщество для совместного решения домашних заданий «Знания» впервые достигло отметки в 35 млн уникальных пользователей в месяц в 2019 году. На волне роста интереса к образовательным технологиям вне классной комнаты мы решили узнать, как обстоят дела с применением EdTech-проектов в школьном образовании, и провели опрос среди пользователей.

Новые пользователи включают не только школьников и их родителей, но также экспертов, которые наряду с компьютерными алгоритмами отвечают за достоверность и качество ответов на платформе. Зачастую экспертами являются бывшие или нынешние учителя. Способствовать повышению качества базы знаний могут и сами пользователи с помощью функции «Попросить больше объяснений» или «Отметить нарушение». В онлайн-сообществе «Знания» можно найти подробные ответы более чем на 12 млн вопросов по любому школьному предмету. Самыми популярными по количеству вопросов являются математика, физика, русский язык, литература и химия.

Интерес к технологическим образовательным решениям растет не только среди школьников и родителей, но и учителей – так показал новый опрос «Знаний», который был проведен в декабре. 32,9% учителей используют онлайн-курсы или вебинары в учебном процессе. Например, задают на дом посмотреть видео-урок на образовательной платформе; 42,5% учителей проводят тесты или контрольные работы с помощью онлайн-сервисов. Такие сервисы позволяют зайти на сайт и выполнить задания.

Большинство школьников (60,7%) считают, что учителя хорошо разбираются в технологиях и гаджетах: 22,7% дали позитивный ответ, 38% выбрали опцию «Скорее да, чем нет». Обычные бумажные дневники все еще не уступают электронным, однако уже 45,4% ребят пользуются электронным дневником; 58,3% школьников предпочитают альтернативные методы изучения нового материала. 30% ответили, что им лучше начать с практического задания, 18,1% – посмотреть видео-урок, 10,2% – сделать групповой проект. По мнению экспертов, это происходит потому, что образовательные технологии изменяют модель обучения, и теперь необязательно учиться строго по конспектам: можно выбрать наиболее удобный для себя способ.

Некоторые ребята отметили, что технологии действительно делают учебный процесс легче и интереснее. Кто-то играет всем классом в Kahoot, и полученные во время игры оценки идут в журнал, кто-то пользуется ресурсами для проведения тестов онлайн, а кто-то находит полезной программу «Виртуальная лаборатория» для электронной доски. По словам респондента, она отлично помогает в проведении лабораторных работ по физике.

«Сложные вопросы и домашние задания часто порождают негативное отношение к учебе как у детей, так и у взрослых. «Знания» помогают преодолеть эти эмоции и перейти от простого желания получить ответ на вопрос к глубокому пониманию темы», – сказал Михал Гвяздовски, управляющий директор Brainly («Знания») в Польше, России и Румынии.

Потенциал технологических образовательных решений не остался незамеченным и среди инвесторов. «Венчурный барометр 2019» включил EdTech в Топ-3 инвестиционно привлекательных направлений. В июле 2019 года «Знания» привлекли инвестиции от фондов Naspers, Runa Capital и Manta Ray в размере 30 млн долларов. Средства направлены на расширение базы вопросов и ответов, а также продвижение среди родителей, которым зачастую приходится делать домашнее задание вместе с детьми.