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Онлайн-опрос Znanija.com: почти 70% школьников из России и СНГ боятся выпускных экзаменов

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Образовательная платформа Znanija.com в феврале 2021 года провела онлайн-опрос среди учащихся средних и старших классов об их эмоциональном состоянии при подготовке к выпускным экзаменам. В исследовании участвовали около 900 школьников из России, Казахстана, Украины, Беларуси и, судя по результатам, большинство из них испытывают стресс перед предстоящими экзаменационными испытаниями. При этом многие не рассказывают никому о неприятных эмоциях и не знают, как с ними справиться.

Опрос показал, что 45% школьников опасаются экзамена, но не очень сильно, еще 24% – очень боятся сдачи ГИА. Ответили, что вовсе не испытывают страха перед экзаменом лишь 17% опрошенных и 14% – не могут разобраться в своих чувствах.

Почти половина – 43,6% учащихся заранее начали переживать из-за экзаменов, и уже чувствуют тревогу. Еще 33% пока спокойны, но полагают, что все изменится к худшему за месяц, неделю или накануне испытаний, и только 3% опрошенных уверенно заявили о своем бесстрашии.

Стресс проявляет себя по-разному: чаще всего ребят одолевают мысли о неудаче (58%), повышается раздражительность (42%), ухудшается концентрация внимания (38%), усиливается плаксивость (26%), бессонница (25%), скованность в теле (21%). Вместе с тем школьники согласны с мнением, что при хорошей своевременной подготовке страх уменьшается – так считают 70% учащихся. Но есть и те, кому «броня» из знаний не помогает перестать бояться, их 15%. Еще столько же ребят (15%) не знают, как связано качество подготовки к экзамену с уровнем тревожности.

Опрос на платформе Znanija.com также показал, что многие выпускники, и таких 42% – никому не рассказывают о своих переживаниях. Еще 6% – хотели бы рассказать, но опасаются, что их не поймут. Действуют с точностью до наоборот 11% опрошенных: рассказывают всем, что боятся экзаменов. Делятся тревогой с родителями – 21%, с друзьями – 9%, с учителем – 5%. Своеобразной «группой поддержки» становятся даже кошки и собаки, им рассказывают о своем волнении перед экзаменами 6% школьников.

В ответ на вопрос «Учили ли вас справляться с тревожностью перед экзаменом», три четверти школьников (75%) ответили, что никто не учил; из них 48% сами научились контролировать эмоции, а 27% – так и не научились, по их словам. Некоторым ребятам давали советы родители (26%), учителя (20%), делились опытом друзья (14,5%).

Преодолеть приступы тревоги выпускникам лучше всего помогает музыка (49%), общение с близкими и друзьями (36%), просмотр фильмов (30%), медитация и аутотренинг (9%), самомассаж головы и шеи (5%). Упоминались и другие способы, такие как работа с психологом, компьютерные игры.

«Чувство страха присуще всем, даже взрослым и уверенным в себе людям, но школьникам гораздо сложнее справляться с эмоциями, ведь подростковый возраст считается одним из самых стрессовых в жизни. Поэтому правильная психологическая подготовка перед выпускными экзаменами также важна, как и занятия по предметам. Не зря педагоги отмечают, что многие ошибки на ЕГЭ и ОГЭ связаны именно с эмоциональными переживаниями учащихся, а не с отсутствием знаний. А значит, важно показать школьникам, как управлять эмоциями и не поддаваться панике», – прокомментировал результаты онлайн-исследования Михал Гвяздовски, управляющий директор Znanija.com в Польше, России и Румынии.

Эксперт также подчеркнул, что важно научить детей и подростков осознавать причины повышенной тревожности, отличать иррациональный и рациональный страх, а главное – уметь справляться с чрезмерным волнением и настраивать себя на позитив.

«Одним из способов борьбы в тревожностью является переключение внимания – можно сосредоточиться на чем-то полезном вместо того, чтобы поддаваться неприятным мыслям, к примеру начать повторять учебный материал в преддверии экзаменов. В этом смысле удобны открытые образовательные цифровые платформы, такие как Znanija.com, основанные на принципах взаимного сетевого обучения, когда сверстники делятся полезной информацией, поддерживая друг друга. К примеру, на Znanija.com при подготовке к экзаменам выпускники имеют доступ к базе знаний по всем предметам, могут отвечать на вопросы других выпускников, чтобы проверить себя, или обратиться к учащимся и экспертам за помощью, если что-то непонятно, скажем, после прохождения пробных тестов. Также есть целый ряд полезных универсальных и общедоступных инструментов для уменьшения тревожности, которые школьники могут освоить вместе с учителями и родителями, в том числе музыка, общение с близкими, разные виды аутотренингов, спорт, танцы, творчество. Подобные конструктивные техники контроля над эмоциями обязательно пригодятся как во время учебы, так и в будущем – на работе, в личной жизни», – резюмировал Михал Гвяздовски.

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