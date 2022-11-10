Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Prosus вышла из состава акционеров VK

VK сообщила о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании.

Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 млрд руб. Компания менеджмента, «Сингулярити лаб», будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направленна на активное развитие стратегических направлений компании.

Генеральным директором «Сингулярити лаб» является старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции

Softline потратил $14 млн на покупку крупного партнера Amazon и Citrix

Власти выделят 28 миллиардов на российское промышленное ПО

EPAM продает свой российский бизнес

Электромобильная империя экс-замминистра связи России в упадке. Машины горят на презентации, не за горами изгнание с биржи

Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще