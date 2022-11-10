Prosus вышла из состава акционеров VK

VK сообщила о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании.

Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 млрд руб. Компания менеджмента, «Сингулярити лаб», будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направленна на активное развитие стратегических направлений компании.

Генеральным директором «Сингулярити лаб» является старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.