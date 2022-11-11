Спасаясь от дефолта, VK договорилась с половиной своих кредиторов

VK выкупила 55% от общего числа своих конвертируемых облигаций объемом $400 млн. Владельцы облигаций имели право предъявить их к досрочному выкупу из-за приостановки листинга VK, но компания стала решать проблемы путем индивидуальных переговоров.

VK и переговоры с владельцами облигаций

Интернет-холдинг VK выкупил 55% от выпуска конвертируемых облигаций общим объемом $400 млн. Об этом говорится в материалах холдинга. Сколько VK потратил на выкуп своих облигаций, не сообщается. Номинальная стоимость выкупленных облигаций составляет $220 млн.

С началом специальной военной операции России на Украине западные фондовые площадки приостановили торги акциями компаний с российских компаний. В том числе Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила листинг акций VK.

В результате владельцы облигаций общим объемом $400 млн и со сроком погашения в 2025 г. получили возможность предъявить их с досрочному выкупу. Однако у компании не было средств для их выкупа, что могло привести к дефолту.

VK выкупила 55% своих конвертируемых облигаций номинальной стоимостью $220 млн

VK начала в индивидуальном порядке вести переговоры с держателями облигаций об их досрочном выкупе. В августе компания сообщала, что выкупила уже 58% от общего объема облигаций, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Сколько это от общего числа облигаций, в компании не сообщали.

Проблемы Ozon и Yandex с владельцами облигаций

Схожие проблемы возникли и у Yandex (владелец российского «Яндекса») и Ozon. Американская биржа Nasdaq приостановила торги их акциями, в результате чего у Ozon возникли проблемы с держателями облигаций общим объемом $750 млн, у Yandex – на $1,25 млрд.

Yandex решил свои проблемы в июне: компания договорилась с держателями облигаций, что на каждую порцию облигаций объемом $200 тыс компания выплатит $140 тыс наличными и 957 своими акциями класса «А».

В сентябре договорился с владельцами облигаций и Ozon: компания решила погашать облигации в рублях или долларах исходя из выбора их владельцев. В рублях выплачивалось 85% от их номинальной стоимости, в долларах – 67%.

Поддержка властями российских интернет-компаний

Также в сентябре Президент России Владимир Путин поручил Правительству проработать меры поддержки быстрорастущих технологических компаний в части привлечения на финансовом рынке финансирования до конца 2023 г. в объеме не ниже уровня 2020-2021 гг. (с учетом привлекаемого в указанный период финансирования на иностранных финансовых рынках).

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Путин объяснял эту инициативу необходимостью поддержки таких компаний, как Ozon и «Яндекс», которые ранее финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Кроме того, по данным газеты «Коммресант», Правительство выделило льготный кредит Yandex, VK И Ozon на общую сумму 130 млрд руб. с целью проведения расчетов с владельцами облигаций.

Расставание VK со своим крупнейшим иностранным акционером

Одновременно VK решила вопрос и со своим крупнейшим (по размеру экономической доли) – голландской инвестиционной компании Prosus является подразделением южноафриканского холдинга Naspers). Prosus владел 25,7% от общего числа акций VK. После начала СВО компания списала данный пакет.

Теперь данный пакет акций был бесплатно передан самой VK. После чего VK продала данный пакет за 24,8 млрд руб. компании «Сингулярити Лаб», представляющей интересы ее менеджмента.