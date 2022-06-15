VK покупает «Авито»

Популярнейший в России сервис объявлений «Авито» может стать собственностью холдинга VK, некогда называвшегося Mail.ru Group. Сейчас им владеет африканский инвестхолдинг Naspers через свою голландскую «дочку» Prosus, которая желает как можно скорее выйти из состава акционеров проекта. Масла в огонь подливают и новые инициативы властей, направленные на ограничение доли иностранного капитала в российских сервисах объявлений.

«Авито» станет российским

Российский холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, нацелился купить «Авито», пишет Bloomberg. Стороны сели за стол переговоров, но пока неизвестно, на какой именно стадии они находятся, и каков размер суммы будущей сделки.

«Авито» – это крупнейшая российская электронная доска объявлений, существующая с 2007 г. по информации источников «Коммерсанта», в итоге стороны могут сойтись на сумме в пределах от 67 млрд руб. до 100 млрд руб.

В настоящее время «Авито» принадлежит голландской компании Prosus, которая входит южноафриканский инвестиционный холдинг Naspers. Он со своей стороны является материнской компанией холдинг OLX Group, объединяющего крупные мировые онлайн-доски объявлений.

Сама Prosus напрямую связана с VK – в активе компании есть 25,7-процентная доля в этом холдинге. По информации издания, вопрос о ее продаже тоже поднимается.

«Авито» в очередной раз меняет собственника

VK – не единственный претендент на покупку «Авито». Классифайдом также активно интересуется некая «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным», пишет «Коммерсант». О какой именно структуре идет речь, на момент публикации материала известно не было.

Основным активом потанинской группы «Интеррос» является «Норильский никель». В отличие от других российских олигархов, Владимир Потанин пока не попал под санкции западных стран. Это позволяет ему скупать активы уходящих из России бизнесменов и организаций. Так, «Интеррос» выкупил у французской Societe Generale Росбанк, который ранее принадлежал «Интерросу». Также группа приобрела банк «Тинькофф», основатель которого Олег Тиньков переехал в Великобританию.

Как «Авито» оказался в руках Naspers

Проект «Авито в октябре 2022 г. отметит свое 15-летие. Он был создан в 2007 г.. Его основали шведские предприниматели Йонас Нордландер (Jonas Nordlander) и Филип Энгельберт (Filip Engelbert) при непосредственном участии шведского фонда Northzone Ventures.

Согласно отчету Naspers за 2022 финансовый год (завершился 31 марта 2022 г.), выручка «Авито» выросла на 67% год к году до $313 млн. Маржинальность продаж составила 48%. Посещаемость увеличилась на 13% до 92 млн активных пользователей в месяц.

Почти с самого начала «Авито» начал привлекать иностранный инвесткапитал. Например, в 2010 г. в него вложились шведский концерн Investment AB Kinnevik и фонд Northzone Ventures. Суммарный размер инвестиций составил $26 млн.

Спустя два года «Авито» привлек еще $75 млн. Инвесторами на этот раз стали российский фонд Baring Vostok Private Equity Fund и американская компания Accel.

Южноафриканский холдинг Naspers вошел в состав инвесторов «Авито» в 2013 г. Его первоначальная доля составила 17,4%. В конце октября 2015 г. холдинг объявил о приобретении дополнительной доли в еще на $1,2 млрд. В итоге Naspers стал основным акционером «Авито». На руках у холдинга оказалась 67,9-процентная его доля.

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Однако этого Naspers оказалось мало. В конце января 2019 г. холдинг выкупил еще 29,2% акций «Авито», заплатив за них $1,16 млрд. Суммарная его доля достигла 99,6%.

Отказ от российского актива

Сервис «Авито» был нужным для Naspers активом вплоть до конца мая 2022 г. CNews писал, что голландская Prosus, входящая в Naspers, приняла решение избавиться от этого него и попутно уйти с российского рынка.

Причины Prosus озвучила. Ее желание уйти из России связано с событиями на мировой арене, начало которым было положено 24 февраля 2022 г.

Всему этому предшествовало заявление «Авито» о намерении выйти их состава нидерландского холдинга OLX Group, подконтрольного Prosus. Об этом стало известно в марте 2022 г.

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OLX Group – это объединение многочисленных площадок объявлений по всему миру. Первоначально предполагалось, что после выхода из холдинга «Авито» останется подконтрольна Naspers или Prosus, но не будет получать инвестиции от своего акционера и выплачивать ему дивиденды, а также будет автономна в принятии решений. На момент публикации материала процесс выделения «Авито» из OLX Group был завершен.

В Avito заявляют, что компания продолжит работать независимо во главе со своим генеральным директором Владимиром Правдиным и реализовывать ранее намеченную стратегию, а решение акционера о продаже актива не влияет на планы и возможности развития бизнеса.

«Поддержка» государства

Существует вероятность, что на решение Prosus полностью выйти из состава акционеров «Авито» повлияла не только ситуация с полной «отменой» России на мировой арене. В июне 2022 г., как сообщал CNews, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение законопроект, напрямую влияющий на работу иностранных инвесторов в российские виртуальные доски объявлений.

Документ представляет собой поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Он ограничивает максимальную долю иностранных инвесторов в классифайдах, чья ежемесячная аудитория превышает 10 млн человек., на уровне 20%.

В первую очередь законопроект Горелкина направлен на «Авито» как на крупнейший российский сайт объявлений. В стране существует еще несколько сервисов такого рода. Например, у холдинга VK есть «Юла», а интернет-гигант «Яндекс» продвигает проект «Яндекс.сервисы». Крупнейшим классифайдом в сфере недвижимости является «Циан», в сфере рекуритинга – HeadHunter.