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Росреестр и «Яндекс услуги» приняли меры по пресечению незаконного оборота выписок из ЕГРН

Росреестром и «Яндекс» приняли меры по блокировке объявлений частных лиц и организаций о продаже выписок из ЕГРН в интернет-сервисе «Яндекс услуги». Об этом CNews сообщил представитель ведомства.

Оказание государственной услуги по предоставлению сведений ЕГРН в виде выписок относится к исключительной компетенции Росреестра, его территориальных органов, ФГБУ «ФКП Росреестра» и публично-правовой компании «Роскадастр» (с 1 января 2023 г.).

«Незаконная деятельность по предоставлению данных ЕГРН влечет негативные последствия, нарушающие как права граждан, так и публичные интересы государства, включая незаконный оборот персональных данных, создание предпосылок к мошеннической деятельности в сфере недвижимости. В рамках комплексной работы по противодействию нелегальному обороту сведений, содержащихся в ЕГРН, в 2022 г. кроме специализированных сайтов и мобильных приложений, мы установили еще один канал их распространения – интернет-сервисы объявлений об услугах от частных лиц, компаний и инициировали удаление объявлений, нарушающих требования федерального законодательства», – сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Он добавил, что запрос сведений посредством неофициальных источников приводит к получению неактуальной информации или ее неполучению, а также потере заявителями денежных средств.

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В 2021 г. принят закон, устанавливающий запрет на создание и функционирование сайтов, программ, мобильных приложений, посредством которых обеспечивается предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде выписок, а также запрет на их перепродажу третьим лицам. Росреестр заявляет, что сервис «Яндекс услуги» не является распространителем размещенных объявлений, участником или организатором заключаемых сделок, посредником между продавцом и покупателем, их представителем. Пользователи сайта самостоятельно создают, размещают и изменяют сообщения. После запроса Росреестра о проведении проверки все релевантные объявления о продаже выписок из ЕГРН были удалены.

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